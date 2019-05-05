Binali Yıldırım Anneler Günü’nü 1 hafta erken kutladı

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik Amine Hatun Camii’nde sabah namazını kılmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, açıklamasında tuhaf bir hata yaparak, haftaya Pazar günü olan Anneler Günü’nü bugün sanarak 1 hafta erken kutladı. Yıldırım, “Annelerimiz, bizim her şeyimiz. Cennet annelerimizin ayağı altındadır diyor Peygamberimiz. Genç yaşta annesini kaybetmiş biri olarak anne hasretini herkes bilir ama ben yaşayarak biliyorum. Bizi dünyaya getiren, ülkeye hizmet imkanı veren eli öpülesi annelerin gününü kutluyorum. Annelerimiz evlatlarını ülkeye, millete, vatana güzel hizmet etsin diye yetiştirdiler. Terörün şehit ettiklerine rahmet diliyorum” dedi.

Binali Yıldırım İletişim Ofisi’nin de bu sözleri sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise, paylaşımın altına yorum yaparak Anneler Günü’nün haftaya olduğunu hatırlattı.