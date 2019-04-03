Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Yardımcısı oluyor

Cumhuriyet'te Emine Kaplan imzalı haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını ‘birinci partiyiz ve Cumhur İttifakı oyunu korudu' savunmasıyla başarılı bulmasına karşın özellikle Ankara, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere 14 ili kaybetmesinin faturasını parti yönetimi ve kabineye çıkaracağı belirtiliyor" dendi. Söz konusu haberde parti kulislerinde “Seçimden sonra artçı sarsıntılar olacaktır” görüşünün dile getirildiği ve Erdoğan’ın genel merkezin teşkilatlarla ilgili hazırlayacağı rapora göre hem parti hem de teşkilat yönetimlerinde sert bir değişime gidebileceği ihtimalinin konuşulduğu aktarıldı.

Partide bir süredir ekipleşmeler ve bunların arasında yaşanan çekişmelerin sıkıntı yarattığı eleştirisi yapılıyor. Seçimin ardından da perde gerisinde bazı yerlerde seçimin kaybedilmesinde ekiplerin birbirini suçladığı iddiaları kulislere yansıyor. Özellikle İstanbul'da seçimin kaybedilmesinin nedenleri arasında bu durumun etkili olduğu ileri sürülüyor. Binali Yıldırım'ın adaylığının açıklanması sürecinde İstanbul ilçe adaylarının belirlenmesi konusunda sıkıntı yaşanmış, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Yıldırım görüşmesi sonrasında sorunun çözüldüğü belirtilmişti. O süreçte Yıldırım'ın AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile anlaşamadığı iddiası da kulislere yansımıştı.Parti kulislerinde, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden Yıldırım'ın durumunun ne olacağı da merak ediliyor. Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanlığı'na dönüşünün zor olduğu, Erdoğan'ın Yıldırım'a cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi verebileceği konuşuluyor.