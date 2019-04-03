İstanbul'da şok iddia: ''Sandık kurullarının GBT'leri inceleniyor !''
İstanbul'da şok iddia: ''Sandık kurullarının GBT'leri inceleniyor !''
Meteoroloji'den yeni uyarı: Hava buz kesecek, yağış geliyor !
Meteoroloji'den yeni uyarı: Hava buz kesecek, yağış geliyor !
CHP İstanbul'da 13 ilçede daha itiraz etti
CHP İstanbul'da 13 ilçede daha itiraz etti
Recep Tayyip Erdoğan'ın adaşı seçimi kaybetti
Recep Tayyip Erdoğan'ın adaşı seçimi kaybetti
Herkese müjde! Hepimizi bezdiren o telefon hatları kapatılıyor !
Herkese müjde! Hepimizi bezdiren o telefon hatları kapatılıyor !
O ilde MHP itiraz etti, HDP'nin oyu arttı
O ilde MHP itiraz etti, HDP'nin oyu arttı
Oy verdiğiniz sandıktan hangi aday, hangi parti çıktı ? Sorgulama ekranı...
Oy verdiğiniz sandıktan hangi aday, hangi parti çıktı ? Sorgulama ekranı...
Enflasyon açıklandı; dolar fırladı ! Dolar/TL tırmanışa geçti
Enflasyon açıklandı; dolar fırladı ! Dolar/TL tırmanışa geçti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 03 Nisan 2019 11:06

Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Yardımcısı oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, YSK verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybeden Binali Yıldırım'a 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' görevi verebileceği ifade edildi.

Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Yardımcısı oluyor
A+ A-

Cumhuriyet'te Emine Kaplan imzalı haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını ‘birinci partiyiz ve Cumhur İttifakı oyunu korudu' savunmasıyla başarılı bulmasına karşın özellikle Ankara, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere 14 ili kaybetmesinin faturasını parti yönetimi ve kabineye çıkaracağı belirtiliyor" dendi. Söz konusu haberde parti kulislerinde “Seçimden sonra artçı sarsıntılar olacaktır” görüşünün dile getirildiği ve Erdoğan’ın genel merkezin teşkilatlarla ilgili hazırlayacağı rapora göre hem parti hem de teşkilat yönetimlerinde sert bir değişime gidebileceği ihtimalinin konuşulduğu aktarıldı.

Partide bir süredir ekipleşmeler ve bunların arasında yaşanan çekişmelerin sıkıntı yarattığı eleştirisi yapılıyor. Seçimin ardından da perde gerisinde bazı yerlerde seçimin kaybedilmesinde ekiplerin birbirini suçladığı iddiaları kulislere yansıyor. Özellikle İstanbul'da seçimin kaybedilmesinin nedenleri arasında bu durumun etkili olduğu ileri sürülüyor. Binali Yıldırım'ın adaylığının açıklanması sürecinde İstanbul ilçe adaylarının belirlenmesi konusunda sıkıntı yaşanmış, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Yıldırım görüşmesi sonrasında sorunun çözüldüğü belirtilmişti. O süreçte Yıldırım'ın AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile anlaşamadığı iddiası da kulislere yansımıştı.Parti kulislerinde, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden Yıldırım'ın durumunun ne olacağı da merak ediliyor. Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanlığı'na dönüşünün zor olduğu, Erdoğan'ın Yıldırım'a cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi verebileceği konuşuluyor.

Cumhuriyet

binali yıldırım , cumhurbaşkanlığı , yerel seçim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM