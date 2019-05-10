Binali Yıldırım, Gül ve Davutoğlu sorusuna yanıt veremedi

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul seçimi yorumuyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Karara tepki gösteren Gül, "Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız" dedi. Davutoğlu da karar tepki göstererek "YSK'nın kararı ise evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta, bu bilince zarar vermektedir" dedi.

CEVAPSIZ BIRAKTI

Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gazetecilerin 23 Haziran'da gerçekleşecek İstanbul seçimleriyle ilgili sorularını yanıtladı. Yıldırım, bir gazetecinin "İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından partinizin 2 önemli ismi Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan açıklamalar gelmişti." sözlerini yarıda keserek "Teşekkür ediyorum" arkadaşlar dedi.

Yıldırım'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

"İftar öncesi daha ziyade çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri toplantılarına katılıyoruz. İftara evlere gidiyoruz. Çay davetleri oluyor. Oralara gidiyoruz. Her Ramazan'ın sonunda bayram var. İnşallah Ramazan'ı tamamlayacak bayramı da idrak edeceğiz.

"BAHÇELİ DE KAMPANYASINI İSTANBUL'DA SÜRDÜRECEK"

Bu pazar Anneler Günü. Bir gün değil her gün Anneler Günü'dür. Şimdiden kutluyorum. Özellikle şehit annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Cumhur İttifakı devam ediyor. Bahçeli ile İstanbul'da ortak programlarımız olacak.

YSK'NİN KARARI

"YSK'nin geniş gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Seçimlerin yenilenme kararı ile ilgili kanuna uygun olmayan sandık başkanı ve memur üyesi değil onların görev yaptığı yerdeki sonucu etkileyecek değişim var. 123 tane büyükşehir belediyesine oy kullanılan sandıklardan 22 tanesi tamamen boş. Geriye kalan 101 tanesi de sayım sonuç tutanağı var ancak imza yok. Teyit edecek bir şey yok. Bunları topladığınızda 123 seçim sayım sonuç tutanağı 42 bine oya tekabül ediyor. İki adayın arasındaki fark 13 bin 729. 42 bin sağlıklı kayıtlara geçmediyse bu aradaki farkın 3 katından fazla. Dolayısıyla bu hususu da dikkate alınca kanuna uygun olmayan görevlilerin atanması ve seçim sayım sonuç tutanaklarının boş olması ve sağlıksız olması seçimin sonuçları etkileniyor."

Abdullah Gül'den İstanbul kararına tepki !

Davutoğlu'ndan YSK'nın kararına ilk yorum