Binali Yıldırım: ''Helallik istiyorum''

Gerekçesiz yenilenen İstanbul seçiminde oy kullanan Cumhur ittifaki adayı Binali Yıldırım, "Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yapmışsak, haksızlık yapmışsak helallik istiyorum" dedi.

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Tuzla Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu-Ortaokulu'na eşi Semiha Yıldırım ve iki torunuyla birlikte gelen Yıldırım şunları söyledi:

"Oyumuzu kullandık, vatandaşlık görevimizi yaptık. İnşallah oy kullanma süresi bitip sayım yapılacak ve gelecek 5 yıl için İstanbul'u kim yönetecek belli olacak.

6 Mayıs'tan beri adaylar olarak kapmpanyalarımızı yapıyoruz. Her ilçe ve mahallede projelerimizi anlattık. Bir konuştuk iki dinledik. Bugün konuşma sırası seçmenindir ve onlar kararını vermiş oluyorlar.

İstanbul'un bir dünya şehri olması için, bugüne kadar ülke genelinde edindiğmiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli bir fırsat. Rabbim İstanbulumuz için, ülkemiz için seçimleri hayırlı uğurlu kılsın.

Kampanya esnasında rakipler arasında veya vatandaşlarımızda kırgınlıklar olabilir. Bugün artık kırgınlıkları bırakmak geleceğe odaklanmak zamanıdır. Bilerek veya bilmeyerek eğer rakiplerimize ya da İstanbullu kardeşlerimze bir yanlış yaptıysak, haksızlık yaptıysak hellallik istiyorum. Seçimlerimiz hayırlı olsun."

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