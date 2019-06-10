Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın tarihi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın tarihi belli oldu.

İkili 16 Haziran'da saat 21:00'da tüm kanallardan yayınlanacak bir ortak yayınla karşı karşıya gelecek. Yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacak.İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak tarihi yayın tüm televizyon kanallarına aynı anda ortak yayınla servis edilecek ve dileyen televizyon kanalı bu yayını yayınlayabilecek.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak yayın için, AK Parti ve CHP'li yetkililer bir kez daha görüştüler.

Ünal, Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı programın ''eşit süre, eşit soru'' ilkesine göre yapılacağını açıkladı.

MODERATÖR İSMAİL KÜÇÜKKAYA OLACAK

Tarihi canlı yayının moderatörlüğü görevini ise ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya üstlenecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı televizyon programının 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de yapılacağını açıkladı. Moderatör, gazeteci İsmail Küçükkaya olacak.

AK Partili Mahir Ünal şöyle konuştu:

''Engin Altay Bey ile yürüttüğümüz çalışmalar tamamlanmıştır. Mutabık kaldığımız protokolü paylaşacağız. 23 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimlerin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Sayın Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 pazar günü saat 21.00'de canlşı yayında bir araya gelecekler. Yayın herhangi bir kanalda değil tüm kanallarda yayınlacak şekilde ortak yayınla gerçekleşecektir. Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir'' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise “Yayın Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek. Teknik ekibi ise AK Parti ve CHP ortaklaşa koordine edecektir” diye konuştu. AK Parti Sözcüsü Ünal, moderatör olarak İsmail Küçükkaya’nın seçilmesine ilişkin “Sayın Engin Altay sayın Ekrem İmamoğlu ile ben de sayın Yıldırım ile gerekli diplomasiyi sürdürdük ve ortak imza altına aldık” dedi.

İŞTE O PROTOKOL

İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ve CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay imzalı o protokol

1- Cumhur ittifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21:00’da canlı yayında bir araya geleceklerdir.

2- Canlı yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacaktır.

3- Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacaktır.

4- Moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracaktır.

5- Canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nden gerçekleştirilecektir.

6- Canlı yayın AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir.







