Binali Yıldırım: ''Kapsamlı bir değerlendirme yapacağım''

Binali Yıldırım, "YSK‘nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım" dedi.

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesiyle ilgili Binali Yıldırım'dan bir açıklama geldi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Yıldırım, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararı kamuoyuna duyuruldu. YSK‘nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar İstanbul’umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah."

YSK İstanbul seçimlerini iptal etti ! Seçimler yenileniyor...