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SEÇİM YASAKLARI KALKTI! İŞTE İBB BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN İLK SONUÇLARI
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  4. 23 Haziran 2019 19:16

Binali Yıldırım: Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının ardından AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım basın açıklaması yaptı. Yıldırım, "Yasak kalktı, seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürüyor. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum"

Binali Yıldırım: Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum
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YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kaldırıldı.

Yasağın kaldırılmasının ardından AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım basın açıklaması yaptı.

İmamoğlu'nun seçim yarışını önde götürdüğünü belirten Yıldırım şöyle konuştu:

"Yasak kalktı, seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürüyor. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Demokrasinin kusursuz işlediği ortaya kondu. Elde edilen sonuçlar kesin olarak sonradan açıklanacaktır. Sonuçların İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum.

Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını temenni diyorum. Çalışmalarıyla her türlü işte kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz, bunun bilinmesini istiyorum. İstanbulluların verdiği kararın gelecek 5 yıl için 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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