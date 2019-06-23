Binali Yıldırım: Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kaldırıldı.

Yasağın kaldırılmasının ardından AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım basın açıklaması yaptı.

İmamoğlu'nun seçim yarışını önde götürdüğünü belirten Yıldırım şöyle konuştu:

"Yasak kalktı, seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürüyor. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Demokrasinin kusursuz işlediği ortaya kondu. Elde edilen sonuçlar kesin olarak sonradan açıklanacaktır. Sonuçların İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum.

Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını temenni diyorum. Çalışmalarıyla her türlü işte kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz, bunun bilinmesini istiyorum. İstanbulluların verdiği kararın gelecek 5 yıl için 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."