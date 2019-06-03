Binali Yıldırım: ''Oy alacağım diye uçuk vaatlerde bulunmayın''

AK Parti'nin İBB adayı Binali Yıldırım, genç siyasetçilere, oy gayesiyle ülkenin menfaatlerine uymayan, uçuk vaatlerde bulunmayın dedi.

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"Siyasetçi eleştiriye açık olmalı çünkü siyasetin sermayesi insan. Daima ölçülü ve dürüst olmalı. Oy alacağım diye ülkenin menfaatlerine uymayan, uçuk vaatlerde bulunmayın" dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, genç siyasetçilere, oy gayesiyle ülkenin menfaatlerine uymayan, uçuk vaatlerde bulunmama tavsiyesinde bulundu.

Eşi Semiha Yıldırım’la birlikte Sabah gazetesinden Pınar Yıldız Yüksel’e konuşan İstanbul adayı, torunlarıyla birlikte kamera karşısına geçti. Yıldız’ın torunlara verilecek harçlıklarla ilgili sorusuna, “Ee onlar olacak tabii ama söylenmez. Hamama giren terler” diye yanıt veren Yıldırım, yıllarca üst düzey görevlerde bulunmasına rağmen ‘halka bağlantısının hiç kopmadığı’ yorumu üzerine de şunları söyledi:

“Kendini kasmazsan, olduğun gibi olursan, mevkinin büyüsüne kapılmazsan olur. Bunların görevin bitince de sona erdiğini baştan kabul etmen lazım. Etrafta sayısız insan, şaşaa... Bunların büyüsüne kapılırsan mutsuz olursun. İnsanın tabiatı ve yetişme tarzı ile de ilgili. Halktan biri gibi görünerek rol yapmak uzun sürmez.”

Yıldırım, genç siyasetçilere hangi tavsiyelerde bulunacağı sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Siyaset insanlara ve ülkeye hizmet etmek, için araç olarak görülmeli. Siyasetçi eleştiriye açık olmalı çünkü siyasetin sermayesi insan. Daima ölçülü ve dürüst olmalı. Oy alacağım diye ülkenin menfaatlerine uymayan, uçuk vaatlerde bulunmayın. Her kesime eşit mesafede olmalısınız.”