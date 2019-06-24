''Binali Yıldırım siyaseten emekli oldu''

Köşe yazılarıyla Haber3.com'da okuyucularıyla buluşan gazeteci yazar Gürkan Hacır, Twitter hesabında 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonucunu yorumlarken dikkat çeken bir ifade kullandı.

CHP ile İYİ Parti'nin kurduğu Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun en yakın rakibine yaklaşık 800 bin oy farkla kazandığı seçim sonucunu değerlendiren gazeteci yazar Gürkan Hacır, Binali Yıldırım'ın "siyaseten emekli olduğunu" yazdı.

"Ak Parti adayını açıkladığında seçimi kaybetmişti.Binali Bey bugüne kadar hiç seçim kazanamamış bir siyasetçiydi. Tabiatı da rekabete uygun değildir zaten Hele karşısında İmamoğlu gibi genç dinamik ateş gibi bir rakip varken.Binali bey ağır bir mağlubiyetle siyaseten emekli oldu."

Ak Parti adayını açıkladığında seçimi kaybetmişti.Binali Bey bugüne kadar hiç seçim kazanamamış bir siyasetçiydi. Tabiatı da rekabete uygun değildir zaten Hele karşısında İmamoğlu gibi genç dinamik ateş gibi bir rakip varken.Binali bey ağır bir mağlubiyetle siyaseten emekli oldu. — gürkan hacır (@gurkanhacir) 23 Haziran 2019

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