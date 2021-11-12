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Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu

Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu

Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Aksakallılar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Aksakallılar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atandığını söyledi.

"HER ALANDA DEĞERLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM"
Erdoğan, "Sayın Binali Yıldırım'ı, Aksakallar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atadık. Binali Bey'in tecrübesi ve birikimiyle, ulaştırma başta olmak üzere konseyin çalışmalarına her alanda değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Üstlendiği bu önemli görevde kendisine başarılar diliyorum" dedi.

YENİ DÖNEM BAŞKANI ERDOĞAN
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı iş birliğini teşvik etmek amacı ile uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında kuruldu. Kurucu üyeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan oluşan Türk Konseyi, 6'ncı Zirvesi sırasında gözlemci statüsü kazandı.

Türk Konseyi 8'inci Zirvesi'nde de Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev dönem başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan'a devretti. Yeni dönemde Türk Konseyi Başkanlığı görevini Türkiye yürütecek.

AKSAKALLI NEDİR?
Aksakallı, Türk halk kültüründe "Bilge kişi" demektir. İnsanlara tecrübesiyle ve yaşıyla yol gösteren kişilere verilen bir isimdir.

Erdoğan'dan Türk dünyasına çağrı: ''Bu konuda iş birliğimizi artırmalıyız''Erdoğan'dan Türk dünyasına çağrı: ''Bu konuda iş birliğimizi artırmalıyız''Politika

 

Etiketler türkiye aksakal binali yıldırım
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