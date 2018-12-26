Binali Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması: ''O konu benim dışımda''

AK Parti'nin muhtemel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul adaylığı ve Meclis Başkanlığı'ndan istifa konusu ile ilgili olarak "O konu benim dışımda, konu kapanmıştır diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım,İstanbul adaylığı açıklandığı noktada TBMM Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceğine ilişkin soruya ''İstifa tartışmaları benim dışımda, konu kapanmıştır diye düşünüyorum'' yanıtını verdi.

Erdoğan'dan Binali Yıldırım açıklaması: İstifa etmesine gerek yok