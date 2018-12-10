Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

Çin, Kırgızistan ve İran temaslarını tamamlayan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, dönüş yolunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Üç sefer bıraktım, 4 sefer döndüm, hayal kırıklığı, umutsuzluk yaşamadım” diye konuştu.

“KADERİMİZDE NE VARSA ONU GÖRECEĞİZ”

HaberTürk’ten Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin soruya yanıt verdi.

Yıldırım, “Kader çizgimizde ne varsa onu göreceğiz, bundan kaçış yok. Tabii ki her görevin kendine has farklı bir tatmin düzeyi var. Evdekiler için bu gelişmeler sürpriz oldu diyebilirim. Ev içi istişareye önem veren birisiyim. Ancak bir karara varınca, herkes her zaman arkamda olur, asla yalnız kalmam. Ömrü, icraatlarla geçmiş bir insanım. Meclis Başkanlığı çok itibarlı, çok şerefli bir görev, kısa süre geçmesine rağmen, parti grupları ile olumlu bir ilişki tesis ettiğimi söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

'BEN BUNLARI NE ZAMAN SÖYLEMİŞİM'

"Protokolde geri düşmek istemiyor ve ilçe adaylarını belirlemek istiyor" iddialarıyla ilgili de konuşan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı;

"Ben bunları tebessüm ederek izliyorum. Bütün bu yazılan, çizilenleri okuyunca tebessüm ediyorum, "Ya ben bunları ne zaman söylemişim" diye de kendi kendime soru soruyorum. Bunlar benim dışımda konuşuluyor. Ancak, ben ömrü hayatımda makamların en yükseğinin, milletin gönlündeki makam olduğunu düşünüyorum; bakışım hep bu olmuştur. Ben 3 sefer görevi bıraktım, 4 sefer göreve tekrar döndüm, hiçbir hayal kırıklığı, umutsuzluk filan yaşamadım. Millet bize fırsat verir, imkan verirse çalışırız, tamam derse de orada da bırakmasını biliriz. Yani devlet umuru neyi gerektiriyorsa o yapılır."