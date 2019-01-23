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  4. 23 Ocak 2019 19:13

Binali Yıldırım'dan İstanbullu seçmene: 'İster oyunu ver istersen verme...'

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı TBMM Başkanı Binali Yıldırım kendisine "Sorunumuzu çözerseniz oy veririz" diyen vatandaşa "İster oy ver ister oy verme. Vatandaşın derdi neyse o görülecek" diyerek yanıt verdi.

Binali Yıldırım'dan İstanbullu seçmene: 'İster oyunu ver istersen verme...'
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TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de taksi durağı ziyaret etti. Ziyarette Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de hazır bulundu.

Vatandaşlar Yıldırım'a büyük sevgi gösterisinde bulunurken, bir vatandaş TBMM Başkanı Yıldırım'a derdini anlattı.

Derdini çözerse kendisine oy vereceğini söyleyen vatandaşa Yıldırım, "İster oy ver ister verme mağduriyetin giderilecek. Bu işler, oyla hesap kitap işi değil. Vatandaşın derdi neyse o görülecek çözülecek" dedi.

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