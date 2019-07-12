Binali Yıldırım'dan Süleyman Soylu'ya: ''Bu ne masrakalık Süleyman Bey!''

15 Temmuz’un yıl dönümü için Soylu ile konuşan Fırat, “Süleyman Soylu’yu hem bu köşede hem de gazetemizin pazartesi günü yayınlanacak özel ekindeki yazım için aradım. Amacım üç yılda terör örgütüyle mücadelenin ne aşamaya geldiğini öğrenmekti, sohbet ederken yukarıdaki satırlarda yer verdiğim diyaloğu anlattı. Ben de sizlerle paylaşmak istedim” dedi.

Fırat, “Bu ne maskaralık Süleyman Bey! Galiba darbe oluyor” diyen Yıldırım’ın o gece Soylu’ya Çankaya Köşkü’ne gitme talimatı verdiğini söyledi.