Binali Yıldırım'dan yeni istifa açıklaması

TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmemesi tartışmalara yol açan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Başbakanlık makamını sona erdirmek için ne kadar mücadele verdiğimi cümle alem biliyor. Koltuğa yapışmak benim için söylenebilecek en son şey" dedi.

Türkiye'nin 'son başbakanı', TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçimlere iki ay kala Hürriyet'ten İpek Özbey'e konuştu.

Yıldırım, TBMM Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceğiyle ilgili, şu ifadeleri kullandı:

"Ana muhalefet partimiz siyaset üretmekte zorlanıyor ama spekülasyon üretmekte zorluk çekmiyor. Seçime giderken resmi süreç tamamlanmadan millete zaman kaybettirecek bir tartışmanın öznesi olmak istemem. Vatandaşımızın öyle bir gündemi yok. Koltukların en iyisini gördük ama oralarda da arkamıza yaslanıp oturmadık. Bizim için önemli olan şey hangi koltukta oturduğumuz değil, vatandaşımıza nerede ne kadar hizmet ettiğimizdir. Hayatım boyunca makam mevki peşinde olmadım. En büyük makamın insanların gönlünde yer etmek olduğuna inanıyorum. Milletin tercihiyle yeni sisteme geçtikten sonra Başbakanlık makamını sona erdirmek için ne kadar bir mücadele verdiğimi cümle alem biliyor. Koltuğa yapışmak benim için söylenebilecek en son şey."





