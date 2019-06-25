Binali Yıldırım'ın yeni görevi ne olacak ?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimini aldığı yüzde 44,99 oy ile kaybetti. Binali Yıldırım'a Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi.

Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini AK Parti Adayı Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu'na karşı kaybetti. YSK'nın resmi olmayan sonuçlarına göre 3 milyon 935 bin 444 oy alan Binali Yıldırım yüzde 44,99 ile ikinci, 4 milyon 741 bin 870 oy alan Ekrem İmamoğlu yüzde 54,21 ile ikinci oldu.

AK PARTİ'NİN SEÇİM SONRASI HAREKET PLANI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; kabineden, parti yönetimine kadar, İstanbul il yönetimi ve ilçe yönetimlerine kadar birçok alanda radikal değişiklikler bekleniyor. Sonuçların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm seçenekleri masaya yatırıp hızla ülkenin gerçek gündemine dönülmesini planladığı belirtiliyor.

Habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde parti ve hükümet açısından üç önemli başlık bulunuyor. Bu kapsamda, erken seçimin söz konusu olmayacağı, Cumhur İttifakının sürmesi, kabine ve partide geniş çaplı revizyonların gündeme gelmesi ve ekonominin düzelmesi için seferber olunması gibi başlıklarda değerlendirme sürecine girilecek.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MI OLACAK ?

Seçimi kaybeden Binali Yıldırım'ın bu süreçte nasıl bir pozisyon alacağı henüz net değil. Ancak, kulislerde kabinede görev verileceği veya Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamına getirebileceği belirtilen Yıldırım'ın, "herhangi bir görev istemeyebileceği" yorumu da yapılıyor.