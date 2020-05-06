Binlerce genç ''yoklama kaçağı'' durumuna düştü!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Üyesi CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya, yoklama kaçağı durumuna düşen gençler için kanun teklifi verdi.

“Açık Öğretim yaş sınırının 29 dan 22 yaş sınırına düşürülmesi sonucu, eskiden 2 ay olan yoklama süresinin kaldırılması ile birlikte birçok gencimiz haberi olmadan yoklama kaçağı durumuna düştü” diyen Yılmazkaya, “Bu yüzden on binlerce gencimiz mağdur oldu, istemeden asker kaçağı durumuna düştü. Bu durumun biran önce düzeltilmesi gerek” ifadelerini kullandı.

"BİNLERCE MAĞDUR GENÇLE İLGİLİ..."

Askeralma Kanununda değişiklik yapılması için hazırladığı kanun teklifini TBMM’ye sunan Yılmazkaya, “Yoklama kaçağı durumuna düşen gençlerimizin bir defaya mahsus mevcut durumları göz önünde bulundurularak af edilmesi, üniversite sınavına girecek gençler için tecil hakkı tanınması, bedelli yapmak isteyen gençlere bedelli hakkının tanınması ve de 29’dan 22’ye düşürülen yaş aralığının biraz gevşetilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

"Yoklama kaçağı durumuna düşen gençlerimizin üniversiteye girme hakkı ile askerliği bedelli yapma hakkı maalesef kalmadı" diyen Yılmazkaya, konuyla ilgili Meclise verdiği kanun teklifinde şu gerekçelere yer verdi;

“Açık Öğretim yaş sınırının 29 dan 22 yaş sınırına düşürülmesi sonucu, eskiden 2 ay olan yoklama süresinin kaldırılması ile birlikte birçok gencimiz haberi olmadan yoklama kaçağı durumuna düştü.

Yoklama kaçağı durumuna düşen gençlerimizin üniversiteye girme hakkı ile askerliği bedelli yapma hakkı maalesef kalmadı.

Birçok gencimizin ailelisinin ve kendi hayatını idame ettirmek için çalışmak zorunda olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak, yaşanan on binlerce mağduriyetin ortadan kaldırılması hususunda bir düzenlemenin yapılması gereklilik arz etmektedir.

Tarafıma iletilen binlerce mağdur gençle ilgili yaşanan sorunların şu üç başlık altında yoğunlaştığını özellikle belirtmek isterim.

Yoklama kaçağı durumuna düşen gençlerimizin bir defaya mahsus mevcut durumları göz önünde bulundurularak af edilmesi, üniversite sınavına girecek gençler için tecil hakkı tanınması, bedelli yapmak isteyen gençlere bedelli hakkının tanınması ve de 29’dan 22’ye düşürülen yaş aralığının biraz gevşetilmesi gerekmektedir.

Belirtiğim bu hususlarla ilgili kanun teklifimin biran önce gündeme alınması, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi noktasında büyük önem arz etmektedir.

Yoklama kaçağı durumuna düşen gençlerimizin bir defaya mahsus mevcut durumları göz önünde bulundurularak af edilmesi, üniversite sınavına girecek gençler için tecil hakkı tanınması, bedelli yapmak isteyen gençlere bedelli hakkının tanınması ve de 29’dan 22’ye düşürülen yaş aralığının biraz gevşetilmesi için kanun teklifi verdi.”

Yılmazkaya’nın Askeralma Kanunuyla ilgili verdiği kanun teklifinin maddeleri şu şekilde;

MADDE 1- 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “erteleme süreleri lise veya dengi okul mezunları için 22, mesleki ve teknik lise mezunları için 25” ibaresi “erteleme süreleri lise veya dengi okul mezunları için 25, mesleki ve teknik lise mezunları için 27” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 7179 sayılı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, 31/12/2020 tarihine kadar başvurmaları ve 9 uncu maddede belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın bedelli askerlik hükümlerinden yararlandırılır.”