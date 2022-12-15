Binlerce İstanbullu İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye akın etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararına tepkiler sürüyor. İstanbullular, İmamoğlu'nun daveti üzerine bugün de Saraçhane'de toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “YSK Başkanı’na ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmesine üzerine İstanbullular bugün Saraçhane'de bir araya geliyor.

Bugünkü buluşmaya, ceza sonrası toplantı kararı alan altılı masa liderlerinin yanı sıra çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için Saraçhane’de bir araya geliyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise "Önceden planlanan ve tehir etme durumumuzun olmadığı bir hastane randevum nedeniyle Saraçhane’de gerçekleştirilecek anlamlı programa katılamıyorum." açıklamasını yaptı.

İMAMOĞLU LİDERLERİ KARŞILADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanvekili Sabri Tekir İBB başkanlık binasına geldi. İmamoğlu liderleri tek tek kapıda karşılıyor. İmamoğlu'na İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu eşlik ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "SARAÇHANE" PAYLAŞIMI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Saraçhane'den paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı olarak 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıkmak için Saraçhane’deyiz! Bizim mücadelemiz adalet mücadelesidir…"ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ 10 BELEDİYE BAŞKANI SARAÇHANE'DE



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için CHP'li 10 Belediye Başkanı da Saraçhane'de bir araya geldi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş Saraçhane'de tek tek sahneye çıkıyor.