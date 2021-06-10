Bir anketten daha Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü haber

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde gerçekleştirdiği saha araştırmasında Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin oylarının eridiği görüldü.

Birgün'de yer alan habere göre; Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Van, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkâri, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Kars, Tunceli ve Iğdır’da bin 64 kişi ile yüz yüze yapılan saha araştırmasında katılımcılara sorular yöneltildi. Anket çalışmasında katılımcılara ülkenin en önemli sorununun ne olduğu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ve olası seçimde hangi partiye oy vereceklerine ilişkin sorular yöneltildi.

Türkiye’nin en önemli birinci öncelikli sorunu nedir sorusuna katılımcıların yüzde 54,6’sı ‘ekonomik kriz/işsizlik’ cevabı verirken, yüzde 17,6’sı ‘Kürt sorunu’, yüzde 5,6’sı ‘çatışma şiddet ortamı’, yüzde 4,9’u ‘hukuk sisteminin mevcut durumu’ cevabı verdi. ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini başarılı buluyor musunuz?’ sorusuna ise katılımcıların yüzde 62,8’i ‘başarısız’ cevabını verirken, yüzde 16,3’ü ‘başarılı’ cevabını verdi.

Anket çalışmasında ülkenin bir erken seçime gitmesi gerekli olup olmadığı da soruldu. Katılımcıların yüzde 65 gibi yüksek bir oran mevcut koşullarda ülkenin erken seçime gitmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Katılımcılara ‘Aday olması halinde şu andaki AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine seçimleri kazanır mı?’ sorusu da yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 23,5’i ‘evet’, yüzde 52,5’i ‘hayır’, yüzde 24’ü ‘kararsızım’ dedi. ’Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya ay verirsiniz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 36,1’i ‘Selahattin Demirtaş, yüzde 21,7’si ‘Recep Tayyip Erdoğan’, yüzde 12,2’si ‘kararsızım’, yüzde 10’u ‘oy kullanmayacağım’, yüzde 9,3’ü ‘partimin göstereceği adaya oy veririm’ şeklinde yanıt verdi. Mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verenlerin oranında yüzde 13,1’lik bir düşüş yaşandığı dikkat çekiyor.

Çekirdek destek yüzde 22’ye düştü

Öte yandan T24 programına konuk olan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, son dönemdeki tartışmaların AK Parti seçmeninde yarattığı etkiye ilişkin konuştu. Ağırdır, seçmen kitlelerinin siyasi partiler konusunda nasıl tercihlerde bulunduğunu ve yaptıkları araştırmaların sonuçlarını anlattı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde 100 seçmenden 90’ının sandığa gittiğini, 90 kişiden de 45’nin AK Parti’ye oy verdiğini belirten Ağırdır araştırma sonuçlarını şöyle yorumladı: “O 45 kişinin 36-37 kişisi AK Parti’nin çekirdek seçmeni, 8’i de sempatizan seçmeniydi. Bu 36-37 çekirdek seçmenin 22-23 aralığına kadar gerilemiş olduğu görülüyor.”