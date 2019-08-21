Bir belediyeye daha kayyum hazırlığı iddiası

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw’ın iddiasına göre, Diyarbakır’ın Kayapınar belediye eş başkanları da görevden alınarak yerlerine kayyum atanacak.

Rudaw haberinde konu hakkındaki tebligatın bu akşam belediyeye iletileceği ve bu kapsamda kentte polis izinlerinin kaldırıldığı ileri sürdü.

EŞ BAŞKAN’DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görevden alınan Meclis Üyesi Adnan Akgül’ün yerine Kayapınar Yazı İşleri Müdürü’nün kayyum olarak atandığını ifade etti.

Yılmaz paylaşımında, “Hukuksuzca görevi gasp edilen Meclis üyemiz Adnan Akgül’ün yerine Kayapınar Kaymakamı yazı işleri müdürü ‘kayyum’ olarak atandı. Halkın, iradesini teslim ettiği her kademeye böyle kayyum atama; açıkça hazmedemezliğin ve dikta bir rejimin belgesidir” ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinde HDP’nin Kayapınar Belediye Eşbaşkan adayları Keziban Yılmaz ve Necati Pirinççioğlu oyların yüzde 66’sını alarak başkan seçilmişti. Ancak Pirinççioğlu’na KHK’dan ihraç edildiği için izin verilmemişti.