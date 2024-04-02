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Bir büyükşehir AK Parti'ye geçebilir: DEM Partili aday için gözler YSK'da

Bir büyükşehir AK Parti'ye geçebilir: DEM Partili aday için gözler YSK'da
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DEM Parti, Yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı’nın mesai bitimine beş dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Van Büyükşehir Belediyesi’ne 17 Kasım 2016’da kayyım atadı. Van Büyükşehir Belediyesi Eş başkanı Bekir Kaya’ysa 18 Kasım 2016’da tutuklanmış ve beş yıl tutuklu yargılamanın ardından Kaya’ya verilen sekiz yıl üç ay hapis cezası Aralık 2021’de Yargıtay tarafından onanmıştı. Kaya’nın yerine dönemin valisi İbrahim Taşyapan atanmış ve 2019 yerel seçimlerine kadar Van üç farklı kayyımla yönetilmişti. 31 Mart 2019’da göreve gelen HDP’li Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bedia Özgökçe’yse seçildikten dört ay sonra görevden alınıp yerine kayyım atandı. HDP 2019 yerel seçimlerinde Van’da dokuz ilçeyi kazanmıştı.

Seçilen Van Büyükşehir Belediye başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkı Adalet Bakanlığı’nın mesai bitimine beş dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındı.

DEM Parti, Yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı’nın mesai bitimine beş dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığını duyurdu.

 Memnu, diğer bir deyişle yasaklanmış haklar, kişinin ceza mahkumiyeti nedeniyle, ceza kanununun dışındaki kanunlar gerekçesiyle mahrum edildiği hakları anlamına geliyor. Seçimi kazanan Abdullah Zeydan, memnu hakların iadesinin iptal edilmesiyle siyasi yasaklı konumuna düşüyor. Zeydan’ın başkanlığı hakkında son kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verecek.

Duruma tepki gösteren DEM Parti, “Van halkı iradesini net ve en güçlü şekilde sandığa yansıtmıştır. Bu güçlü irade, aynı zamanda kayyım rejimine verilen bir cevaptır” dedi.

DEM Parti, Van’da Büyükşehir Belediyesi ile üçü merkez 13 ilçe belediyesinin tamamını kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Van’da Abdullah Zeydan 220 bin 919 adayı AKP adayı Abdulahat Arvas 108 bin 802 oy aldı.

 

Etiketler abdullah zeydan Van van büyükşehir belediyesi dem parti adalet bakanlığı bakanlık
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