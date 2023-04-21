Bir günde 2 kez saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'ndan tarihi çağrı

Adıyaman'da önce mezarlıkta ardından da türbede saldırı girişimine uğrayan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu "söz konusu olan çok büyük para" diyerek provokasyon uyarısı yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Adıyaman'da bugün yapılan provakaston girişimlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Söz konusu olan çok büyük para. Bu yüzden seçim dönemi provokasyonlar olmasını bekliyorum. Gerçeklerin üstünü örtmeye, gerçekleri eğip bükmeye çalışacaklar ama bilin ki mesele sadece para, sizin çalınan paranız. Sizden ricam, sakin olmanızdır. Bu işi ancak birlikte başarabiliriz" sözlerine yer verdi.

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da kendisine yönelik saldırı girişimlerine ilişkin ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Videolu paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Söz konusu olan çok büyük para. Bu yüzden seçim dönemi provokasyonlar olmasını bekliyorum. Gerçeklerin üstünü örtmeye, gerçekleri eğip bükmeye çalışacaklar ama bilin ki mesele sadece para, sizin çalınan paranız. Sizden ricam, sakin olmanızdır. Bu işi ancak birlikte başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Daha önce yaptığı Meclis Grup Toplantısı'ndaki konuşmasından bir kesit paylaşan Kılıçdaroğlu'nun söz konusu videosunda şu sözler yer alıyor:

"Eğer bana bir şey olursa, halkıma emanetimdir, o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir o para. Bu ülkenin doğmamış bebeklerinindir o para. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz."