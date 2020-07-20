  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 20 Temmuz 2020 21:04

Bir milletvekili daha koronavirüse yakalandı

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, koronavirüse yakalandı. Karaduman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir milletvekili daha koronavirüse yakalandı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Karaduman, "Şu an sağlık durumum iyi ve hastanede tedavime başlandı" dedi.

Sözcü'nün haberine göre Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Karaduman, şunları söyledi:

"Yüksek ateş ve halsizlik üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurdum ve yapılan koronavirüs testim pozitif çıktı.


Şu an sağlık durumum iyi ve hastanede tedavime başlandı."

TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 37’ye yükselmişti. 4’ü milletvekili 20 kişinin tedavisinin tamamlandığı belirtilirken koronaya yakalanan AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu’nun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü kaydedilmişti.  

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
meclis , koronavirüs , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM