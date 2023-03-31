için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek kararı

Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek kararı

Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek kararı
Güncelleme:

Yeşiller Partisi, cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı.

Yeşiler Partisi’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Yeşiller Partisi olarak, bu çoklu kriz ortamını aşmanın, kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun şekilde denge ve denetleme mekanizmalarının güçlendirilmesiyle ve doğanın, insanın sömürülmediği bir düzen kurmak üzere demokrasi güçlerinin yan yana durmasıyla mümkün olabileceğine inanıyoruz.

Saydığımız sebepler başta olmak üzere 21 yıldır Türkiye’nin her alanda yaşadığı yıkımın durdurulması ve umudun yeşertilmesi için 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yeşiller Partisi olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyor; bizimle gönüldaşlık ve yoldaşlık kuran herkesi de bu yönde hareket etmeye çağırıyoruz.

Hep birlikte kazanacağız. El birliğiyle yeniden kuracağız!”

Etiketler yeşiller partisi yeşiller kemal kılıçdaroğlu millet ittifakı adaylık destek seçim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aylin Nazlıaka ''bakan olabilmek için'' milletvekili aday adaylığından çekildi
Almanya yeni göçmenlik yasasını onayladı: İşçi alımı kolaylaşıyor
14 Mayıs seçimlerinin ''en ünlü'' milletvekili adayları belli oldu
''Yuh!'' desek bile az! 4 tekerli trafik canavarı kaldırımda
Deprem sonrası oluşan doğal gölet görenleri şaşırtıyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan ''Cumhurbaşkanı olsanız ilk neyi değiştirirsiniz'' sorusuna yanıt
Aziz Yıldırım'a giden Bakanlık teklifi ortaya çıktı
Güneş fırtınası Dünya'ya geliyor; internet ve elektrik kesintisi yaratabilir...
34 ilde 4 adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçları
Kulis: İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu'nun planı belli oldu