Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek kararı

Yeşiller Partisi, cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı.

Yeşiler Partisi’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Yeşiller Partisi olarak, bu çoklu kriz ortamını aşmanın, kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun şekilde denge ve denetleme mekanizmalarının güçlendirilmesiyle ve doğanın, insanın sömürülmediği bir düzen kurmak üzere demokrasi güçlerinin yan yana durmasıyla mümkün olabileceğine inanıyoruz.

Saydığımız sebepler başta olmak üzere 21 yıldır Türkiye’nin her alanda yaşadığı yıkımın durdurulması ve umudun yeşertilmesi için 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yeşiller Partisi olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyor; bizimle gönüldaşlık ve yoldaşlık kuran herkesi de bu yönde hareket etmeye çağırıyoruz.

Hep birlikte kazanacağız. El birliğiyle yeniden kuracağız!”