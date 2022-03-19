Bir seçim anketi daha açıklandı; oy farkı açılıyor

Yaklaşan 2023 yılı seçimleri öncesinde peş peşe seçim anketlerini açıklayan kamuoyu araştırma firmalarına biri daha eklendi. ALF Araştırma'nın son seçim anketinde partilerin ve ittifakların oy oranları arasındaki makasın git gide açıldığı görüldü.

Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP’nin hazırladığı seçim yasasına ilişkin tartışmalar sürerken, kamuoyu araştırma şirketleri seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. Son olarak ALF Araştırma, yapmış olduğu kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

ALF Araştırma'nın 51 ilde 3 bin 200 kişiyle yaptığı araştırmada katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmanın sonucuna göre, AK Parti’nin oy oranının yüzde 30’un altına indiği görüldü. Öte yandan, Cumhur İttifakı’nın bir diğer ortağı MHP’nin, yüzde 8,1 oy oranında kalması dikkat çekti.

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MİLLET İTTİFAKI FARK ATTI

Anket sonucunda, Cumhur İttifakı’nın toplam oy oranı yüzde 36,8 olarak görülürken Millet İttifakı'nın oy oranının yüzde 40,3 olduğu belirtildi.

DEVA VE GELECEK'TEN ATILIM

HDP yüzde 8,4 oyla planlanan yüzde 7'lik seçim barajını aşarken yeni kurulan partilerden olan DEVA Partisi yüzde 3,6 ve Gelecek Partisi yüzde 4,1 oy alarak büyük atılım yaptı. Milli Görüş'ün temsilcisi olarak bilinen Saadet Partisi yüzde 1,6 oy toplarken onu Mustafa Sarıgül'ün partisi Türkiye Değişim Partisi yüzde 1,5'le takip etti. Milli Görüş'ün kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi yüzde 0,9 oy alırken Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi ise listede yer almadı.