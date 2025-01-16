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Bir seçim anketi sonuçları da açıklandı: İktidar el değiştiriyor

Bir seçim anketi sonuçları da açıklandı: İktidar el değiştiriyor
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ASAL Araştırma tarafından yapılan Ocak 2025 seçim anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre "Kararsızlar"ın oyları dağıtılsa da dağıtılmasa da AK Parti artık Türkiye'nin birinci partisi değil...

Asal Araştırma, ocak ayında gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

1800 kişi ile yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN

Asal Araştırma'nın seçim anketinde "Kararsızlar" 36.7 puan ile büyük farkla ilk sırada yer aldı. CHP 20.2 puan ile ikinci sırada, AK Parti ise 18.7 ile üçüncü sırada oldu.

ASAL Araştırma tarafından yapılan Ocak 2025 seçim anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre "Kararsızlar"ın oyları dağıtılsa da dağıtılmasa da AK Parti artık Türkiye'nin birinci partisi değil...

CHP 20.2 puan ile ikinci sırada, AK Parti ise 18.7 ile üçüncü sırada oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle oldu:

DEM Parti: 6,1
MHP: 5,6
İYİ Parti: 2,8
YRP: 2,5
TİP: 1
Anahtar Parti: 0,9
Diğer: 3,2

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

Ankette kararsız ve oy kullanmam diyenler dağıtıldıktan sonra CHP, 31.9 puan ile ilk sırada yer aldı.

ASAL Araştırma tarafından yapılan Ocak 2025 seçim anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre "Kararsızlar"ın oyları dağıtılsa da dağıtılmasa da AK Parti artık Türkiye'nin birinci partisi değil...

CHP'yi 29,6 puan ile AK Parti takip etti.

Diğer partilerin oy oranları şöyle oldu:

DEM Parti: 9,6
MHP: 8,9
İYİ Parti: 4,4
YRP: 3,9
Zafer: 3,6
TİP: 1,6
Anahtar Parti: 1,4
Diğer: 5,1

Etiketler seçim anketi asal araştırma son seçim anketi kararsızlar partilerin oy oranları
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