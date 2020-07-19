Bir siyasi parti daha geliyor!

Yeni partisinde teşkilatlandırma çalışmalarında bulunan Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz CHP'den istifa edip partisine katılmak isteyenler olduğunu söyledi.

Yılmaz, partisinde yeni ve genç bir kadro ile çalışmak istediğini belirtti.

Öztürk Yılmaz, 2023 adayı veya bir ittifak arayışında olmadığını, önceliğinin partisini teşkilatlandırmak olduğunu ifade etti.

Öztürk Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bir süredir yaptığımız çalışmalar sonucunda kuracağımız partimizin kuruluş dilekçesini 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 09:00’ da İçişleri Bakanlığı’na teslim edeceğiz. Teslim anında orada bulunmanızdan mutluluk ve onur duyarız.

Kuruluş dilekçemizin teslim edilmesinin akabinde, Kurucular Kurulu’muzla birlikte saat 16:00’ da Anıtkabir’deki resmi tören programımız icra edilecektir.”