Biri CHP'den diğeri YRP'den seçilmişti... İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve YRP'den istifa eden Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç AK Parti'ye katıldı.

Son yerel seçimlerde seçildikleri partilerden istifa eden 2 belediye başkanı daha AK Parti'nin bugün TBMM'deki grup toplantısında AK Parti'ye geçti.

CHP'den istifa eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç AK Parti'ye geçti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından AK Parti'ye geçen 2 yeni belediye başkanının adı anons edildi. Yıldırım ve Koç'un AK Parti rozetlerini ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan taktı.

Yıldırım'ın rozeti takıldıktan sonra Erdoğan'ın elini öpmek istediği ancak Erdoğan'ın buna engel olduğu anlar da kameralara yansıdı.