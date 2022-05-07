Bloomberg'den ''İstanbul'' analizi: Erdoğan ve İmamoğlu arasında sular durulmuyor

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB arasında artan tansiyonu mercek altına aldı. Haberde, Türkiye'deki ekonomik kriz ortamında İstanbul'daki siyasi çekişmenin özellikle ses getirdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında son dönemde artan gerilim uluslararası basın kuruluşları tarafından da takip ediliyor.

Dünyanın en prestijli yayın kuruluşlarından Bloomberg, “Türkiye'nin En Büyük Kenti, Erdoğan'la Soğuk Savaşın Kurbanı” başlıklı haberde İstanbul'un bağımsızlığının ve mali kaynaklarının hükümet ve İBB arasındaki çatışmada sıkışıp kaldığını yazdı. Hükümetler ve yerel yönetimler arasındaki siyasi mücadelenin dünyanın başka yerlerinde de zaman zaman yaşandığı kaydedilen haberde, Türkiye'deki otoriterleşme ve ekonomik kriz ortamında İstanbul'daki siyasi çekişmenin özellikle ses getirdiği belirtildi.

Gerilimin CHP'nin 2019 seçimlerinde İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerini almasından sonra daha da büyüdüğüne dikkat çeken Bloomberg, artan gerilimle ilgili uzmanların ve yetkililerin yorumlarını da paylaştı.

“SORUN YARATIP SİYASİ AMAÇLARI İÇİN KULLANIYORLAR”

Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi Direktörü Murat Güvenç, “Merkezi hükümet ve muhalefete bağlı yerel belediyeler arasında bir soğuk savaş var” dedi. Güvenç, hükümetin adımlarıyla ilgili olarak “Sorun yaratıp bunları siyasi amaçları için kullanıyorlar” diye konuştu.

Özellikle İstanbul'un kaybının AK Parti için büyük bir darbe olduğu belirtilen haberde, bir dönem İstanbul Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet tarafından yönetilen belediyelerin mali kaynakları üzerinde baskıyı artırarak muhalefeti engelleme amacını ortaya koyduğu ifade edildi.

“BİRÇOK PROJEYİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR”

İBB sözcüsü Murat Ongun, hükümetin metro hattının genişletilmesinden eskiyen otobüslerin yenilenmesine ve yeni taksi ruhsatları verilmesine kadar birçok projeyi engellemeye çalıştığını belirtti. İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019'dan bu yana hiçbir devlet bankasından kredi alınmadığını kaydeden Ongun, “Tüm bunların amacı insanların bizim kenti yönetemediğimizi söylemesini sağlamak” dedi. Bloomberg, hükümetin İBB'ye yönelik dış finansmanı onaylamakta çok yavaş davrandığına da dikkat çekti.

Haberde, Türkiye’de belediye başkanlığı görevinin 1980'lerde hızlı kentleşmeyle beraber giderek daha fazla önem kazandığına dikkat çekilirken Mekanda Adalet grubu direktörü Yaşar Adnan Adanalı, Erdoğan'ın son dönemde yerel yönetimler üzerindeki devlet kontrolünü artırdığını belirterek “Güçlü yerel yönetimler, özellikle diğer partiler tarafından yönetilenler, hükümetin istediği bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politika Merkezi Direktörü Fuat Keyman da, giderek artan merkezileşmenin belediye başkanlarının karar alma kapasitesini düşürdüğünü ifade etti.