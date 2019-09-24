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  4. 24 Eylül 2019 18:02

BM'den açıklama: ''Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız''

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ''Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız'' ifadelerini kullandı.

BM'den açıklama: ''Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız''
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ''Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız'' ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız." dedi.

ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin değerlendirmede bulunan Guterres, şöyle konuştu:

"Büyük bir kırılmadan korkuyorum, dünya ikiye bölünüyor, dünyanın en büyük iki ekonomisi kendi para birimleri, ticari ve finansal kuralları, kendi internetleri, yapay zekaları ve sıfır kazanımlı jeopolitik ve askeri stratejileriyle birbirleriyle rekabet eden iki ayrı dünya yaratıyor.''

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