Bolu Belediye Başkanı Özcan 20 kilo birden verdi... Hastalığını kendisi açıkladı

  4. Bir anda zayıflayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hastalığı belli oldu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 20 kilo vermesine neden olan pankreatit hastalığıyla ilgili, “Beni bir süredir görmeyenler birden o kadar zayıfladığımda ‘Kötü hastalığa mı yakalanmış, kanser mi olmuş?’ diye merak ettiler. Kanser hastası değilim. Şu anda benim çalışmamı etkileyecek bir rahatsızlığım yok” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazetecilere açıklama yaptı. Başkan Özcan, son dönemde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın yakınlarına başsağlığı dileyerek, “Allah gani gani rahmet eylesin hem Ferdi Başkan’a hem de Gülşah Başkan’a. Özgür Başkan için, Genel Başkanımız için de çok zor. Biri çocukluk arkadaşı, biri de kardeşi gibi. Partide uzun yıllar birlikte siyaset yaptılar. Manisalıların ikisini de ne kadar çok sevdiğini cenaze törenindeki o büyük kalabalık göstermiş oldu” dedi.

'ÇALIŞMAMI ETKİLEYECEK BİR RAHATSIZLIĞIM YOK'

Tanju Özcan, 20 kilo vermesine sebep olan pankreatit rahatsızlığıyla ilgili de şunları söyledi:

“Ben bir pankreatit rahatsızlığı geçirdim. Hatta 2 kez geçirdim aynı rahatsızlığı. İkinciden sonra şeker hastası, TİP-2 diyabet hastası olduk. Bunun da etkisiyle olsa gerek gıda tüketimimizi de azalttık. 20 kilo civarı kilo verdim. Sonra 3-4 kilo aldım. Beni bir süredir görmeyenler birden o kadar zayıfladığımda ‘Kötü hastalığa mı yakalanmış, kanser mi olmuş?’ diye merak ettiler. Kanser hastası değilim. Daha 2 gün önce de kan tetkiklerimi yaptırdım. Ama bu konuda bana dua eden binlerce insan olduğunu biliyorum. Şu anda benim çalışmamı etkileyecek bir rahatsızlığım yok. Sadece daha dikkatli olmam gerekiyor beslenme konusunda. Düzenli beslenmeye alışkın olmadığımız için şekerle baş edemiyoruz. Arzu edilen değerlere düşmedi. Ama en azından kilo verişim durdu ve tekrar toparlamış oldum. Hayır duasını eksik etmeyenlerden Allah razı olsun. Şu anda görevimi yapmamı engelleyecek bir rahatsızlığım yok” diye konuştu. (DHA)

 

DHA

