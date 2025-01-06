  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bolu Belediye Başkanı Özcan: ''Bana kimse üvey evlat muamelesi yapamaz''

Bolu Belediye Başkanı Özcan: ''Bana kimse üvey evlat muamelesi yapamaz''

Bolu Belediye Başkanı Özcan: ''Bana kimse üvey evlat muamelesi yapamaz''
Güncelleme:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriyeliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında açılan soruşturmaya ilişkin, ''Partimden şu ana kadar bana, beni destekleyen, bana sahip çıkan açıklama duymadım. Arkadaşlarım bana iletmedi. Ama bana kimse üvey evlat muamelesi yapamaz.'' dedi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında katıldığı programda Suriyelilere yönelik açıklamaları sonrası soruşturma başlattı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın detayları açıklandı. Açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan Bolu Belediye Başkanı olan Tanju Özcan’ın Suriyeliler ile ilgili, ‘Yeterince yardım alıyorlar devletten, Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım, dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, aldıkları ruhsatları hukuksuz bir şekilde iptal ettim. Tabii o zamanki güç ile dava da açamadılar. Şu an Bolu’da bir tane Arapça tabela yok. İdari Yargı’ya gitselerdi belki kazanırlardı ama siyasette güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bir şok dalgası yarattı, anlayamadılar ne olduğunu. Sonra baktım yeterince girişim yok. Kendim hukukçuyum. Nikah ücretlerine, sularına 10 kat zam yaptım. Bu da yasal değildi’ şeklindeki açıklamaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen nefret ve ayrımcılık suçunu düzenleyen TCK’nın 122’nci maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 4483 sayılı Yasa Kapsamında Görevi Kötüye Kullanmak suçundan İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep edilecektir” denildi.

‘YARGILANMAK İSTİYORUM’

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise hakkında açılan soruşturmayla ilgili konuşmak üzere gazetecilerle bir araya geldi. Belediye binasındaki toplantı salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklama yapan Özcan, yargılanmak istediğini ifade ederek, “Sığınmacılarla ilgili söylediğim hiçbir şeyden pişman değilim. Ben de buradayım, kayyım atayabilen atasın. Tutuklayabilen tutuklasın. Buradayım kardeşim ben. Dokunulmazlığım falan da yok. Hadi bakalım hodri meydan. Vallahi ben bu konudan dolayı sıkıldım artık. Yargılanmak istiyorum. Yargılasın beni Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı. Açsın dava. O mahkemeler beni yargılasın. Yargılasın artık toplumun ne tepki vereceğini göreceğim. Bu yargılamanın sonucunda çıkacak kararın Türk tarihinin bir köşesinde muhakkak yer alacağını düşünüyorum. Yargılayın artık rahat edin. Bugün yaptıklarım ve söylediklerim yüzünden tarih beni yargılamayacak. Bugün bana bunları yapanları tarih yargılayacak. Ben Türk tarihinde 'Damat Ferit' gibi anılmayacağım. Ama bugün bana bu soruşturmayı açtıranlar, bana kayyım atamaya çalışanlar, görevden aldırmaya çalışanlar, Damat Ferit gibi anılacaklar tarihte” diye konuştu.

‘BANA SAHİP ÇIKAN AÇIKLAMA DUYMADIM’

Bir gazetecinin, ‘Partinizden yeterli desteği gördüğünüzü düşünüyor musunuz?’ sorusunu yanıtlayan Özcan, CHP’nin kendisine sahip çıkmasını beklediğini ifade ederek, “Partimden şu ana kadar bana, beni destekleyen, bana sahip çıkan açıklama duymadım. Arkadaşlarım bana iletmedi. Ama bana kimse üvey evlat muamelesi yapamaz. Çünkü ben bu partinin üvey evladı değilim, öz evladıyım. Ben partimin bana böyle bir ortamda sahip çıkmasını bekliyor muyum? Elbette bekliyorum” dedi.

DHA

Etiketler tanju özcan bolu belediye başkanı Suriyeli sığınmacı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
DEM'in AK Parti'ye ''Öcalan'' ziyareti sonrası ilk açıklama DEM'in AK Parti'ye ''Öcalan'' ziyareti sonrası ilk açıklama Faydaları saymakla bitmiyor... İşte Türkiye'nin ''çürümüş şifa deposu'' besini.. Faydaları saymakla bitmiyor... İşte Türkiye'nin ''çürümüş şifa deposu'' besini.. Erdoğan'dan emekli ve memura müjde yok Erdoğan'dan emekli ve memura müjde yok Süper Lig ekibi iflasın eşiğinde Süper Lig ekibi iflasın eşiğinde Polisten kaçan şüpheli aracın bagajından kadın cesedi çıktı Polisten kaçan şüpheli aracın bagajından kadın cesedi çıktı Araç geçiş garantili Kuzey Marmara Otoyolu'na sessiz sedasız zam geldi! Araç geçiş garantili Kuzey Marmara Otoyolu'na sessiz sedasız zam geldi! Fatih Terim Al Shabab kariyerine galibiyetle başladı Fatih Terim Al Shabab kariyerine galibiyetle başladı DEM Parti İmralı heyetinden Selahattin Demirtaş kararı DEM Parti İmralı heyetinden Selahattin Demirtaş kararı Bir zamanlar burada 70 bin kişi yaşıyordu, şimdi hayvan otlatıyorlar Bir zamanlar burada 70 bin kişi yaşıyordu, şimdi hayvan otlatıyorlar Tahminler değişti: Kar beklerken yalancı bahar geliyor Tahminler değişti: Kar beklerken yalancı bahar geliyor
Şarkıcı Edis'ten Murat Övüç'ün gözaltına alınması için dikkat çeken tepki Şarkıcı Edis'ten Murat Övüç'ün gözaltına alınması için dikkat çeken tepki Ferdi Tayfur'un ölmeden önceki son isteği bu olmuş Ferdi Tayfur'un ölmeden önceki son isteği bu olmuş Shrek severler yasta: Shrek'in ''kankası'' eşeğin modeli hayatını kaybetti Shrek severler yasta: Shrek'in ''kankası'' eşeğin modeli hayatını kaybetti Görüntüler Marmara Denizi'nden: Yavrusunu vura vura öldürdü Görüntüler Marmara Denizi'nden: Yavrusunu vura vura öldürdü MEB şimdi de Ülkü Ocakları'yla protokol imzaladı: Okullarda kurs verecekler! MEB şimdi de Ülkü Ocakları'yla protokol imzaladı: Okullarda kurs verecekler! Soğuğa, yağışlara mola: Kış günü bahar geliyor! Soğuğa, yağışlara mola: Kış günü bahar geliyor! Doğalgazda yeni tarife uygulanmaya başlandı Doğalgazda yeni tarife uygulanmaya başlandı 6 ay süren Polonez direnişinde kazanan çalışanlar oldu 6 ay süren Polonez direnişinde kazanan çalışanlar oldu 49 yıl önce tesadüfen keşfedilmişti... 2024'te ziyaretçi rekoru kırıldı 49 yıl önce tesadüfen keşfedilmişti... 2024'te ziyaretçi rekoru kırıldı Filenin sultanı isyan etti: ''Ben de zorbalık mağduruyum'' Filenin sultanı isyan etti: ''Ben de zorbalık mağduruyum''