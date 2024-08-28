Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a kınama cezası verildi
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu sosyal medya paylaşımı nedeniyle Tanju Özcan'a kınama cezası verdi.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bugün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için toplandı. Toplantıda oy birliği ile Tanju Özcan'a kınama cezası verildi.
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