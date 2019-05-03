Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma

İçişleri Bakanlığı, Suriyelilere yapılan yardımın kesilmesi ile ilgili Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlık yaptığı süreçte Suriyelilere yardım yapmayacaklarına ilişkin açıklamasıyla ilgili "40 civarında STK nefret ve toplumda kargaşaya yol açtığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Biz de bu suç duyuruları üzerine mülkiye müfettişleri görevlendirdik. Bu soruşturma sonucunda gereken neyse onu yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bolu'nun nüfusunun yaklaşık 310 bin olduğunu bildiren Çataklı, ilde geçici koruma altında 2 bin 300 civarında Suriyeli'nin yaşadığını ve sadece bir iş yerinin Suriye uyruklu Türk vatandaşı tarafından işletildiğini söyledi.

Çataklı, soruşturma sonucunda Bolu Belediyesi'nin Suriyelilere ne kadar yardım yaptığını kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, aday gösterildiği CHP'den Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilip, mazbatasını alarak, göreve başlayan Tanju Özcan, kampanya dönemindeki vaatlerinden olan 'Bolu Belediyesi'nden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması' talimatını vermişti.