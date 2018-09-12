Bomba iddia: AK Parti'de Davutoğlu sürprizi !

Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı, bugün çok dikkat çeken bir iddiayı köşesine taşıdı. Ataklı "İstanbul'da Davutoğlu sürprizi olabilir" başlıklı yazısında Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti kulislerinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilebileceğini öne sürdü.

Bugüne kadar AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İçişleri Süleyman Soylu ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın da adı geçmişti. Hatta "iş dünyasından çok tanıdık bir kadın"ın da aday olarak gösterilebileceği dillendirilmişti. Ancak Ataklı, "İstanbul'a Davutoğlu sürprizi olabilir" başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul'da Ahmet Davutoğlu'nun Ankara'da ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiği iddiasını öne sürdü.

Ataklı, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın olduğunu ileri sürdüğü bir kaynağın kendisine "Bana öyle geliyor ki İstanbul'a Ahmet Davutoğlu'nu aday gösterecekler" dediğini yazdı.

Ataklı, kaynağının, "Reis çok pragmatiktir. Ahmet Davutoğlu'nun aday gösterilmesi halinde kazanma potansiyeli görüyordur", "Davutoğlu aday gösterilirse en az beş yıl bayrak açmaz. Bu arada Erdoğan yeniden seçilir, böylece sorun olmaz" ifadelerini kullandığını iddia etti.



