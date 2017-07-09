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  4. 09 Temmuz 2017 19:11

Bomba iddia: CHP'nin mitingine kaç kişi katıldı ?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel miting alanında 1 milyon 600 bin kişinin olduğunu açıkladı.

Bomba iddia: CHP'nin mitingine kaç kişi katıldı ?
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CHP'nin mitingine kimler katıldı ? CHP'nin mitingine kimler katıldı ?

Miting için çeşitli şehirlerden ve İstanbul'un ilçelerinden Maltepe Etkinlik Alanı'na gelen vatandaşlar, iki ayrı güvenlik noktasından alana alındı.

Vatandaşlar, giriş kapılarına yakın yerlerde kurulan stantlardan, üzerinde "adalet" yazısı bulunan tişört, bayrak, şapka ve Türk bayrağı aldı. Bu arada Dragos sahilde dün gece Kemal Kılıçdaroğlu ile geceleyen vatandaşlar da miting alanına geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel miting alanında 1 milyon 600 bin kişinin olduğunu açıkladı.
Meydanda vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı, üzerinde "adalet" yazılı döviz ve bayraklar taşırken, "Hak, hukuk, adalet" şeklinde sloganlar atıyor. Sahneden müzik yayını yapıldı.

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