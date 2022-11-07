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Bomba iddia: Devlet Bahçeli, yarın grup toplantısında erken seçim tarihini açıklayabilir

Bomba iddia: Devlet Bahçeli, yarın grup toplantısında erken seçim tarihini açıklayabilir
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, yarınki MHP Grup Toplantısı'nda Devlet Bahçeli'nin erken seçim tarihi açıklayacağını iddia etti.

AK Parti heyetinin HDP'yi ziyaret etmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken; MHP'nin yaşanan gelişmeye ilişkin nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. 

HDP'yi PKK'nin uzantısı olduğu yönündeki siyasetini uzun süredir sürdüren MHP'nin sert bir hamleye imza atacağı öne sürülürken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. 

 ''YARIN ERKEN SEÇİM TARİHİ AÇIKLANABİLİR''
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkan, ''Yarın erken seçim tarihinin açıklanabileceğini düşünüyorum. Yarın enteresan gelişmelere sahne olacak'' ifadelerini kullandı. 

Özkan'ın bu çıkışı sonrası Cumhuriyet'ten Sinem Nazlı Demir, Özkan ile görüştü. 

Özkan, yarınki MHP Grup Toplantısı'ndan beklentisinin erken seçim çağrısının çıkacağı yönünde olduğunu söylerken; son gelişmelerden MHP içinde yıllarca aynı saflarda olduğu arkadaşlarının rahatsız olduğunu ifade etti.

''BAHÇELİ'NİN CİDDİ BİR HAMLE YAPACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR''
Özkan ayrıca AK Parti'nin HDP ziyareti nedeniyle MHP yönetiminin parti tabanı karşısında zor duruma düştüğünü belirterek "Daha önce MHP'de görev yapmış kişilerele görüştüm. Ciddi rahatsızlık var. Genel merkeze sirayet etti. Bahçeli'nin yarın ciddi bir hamle yapılacağı düşünülüyor" diye konuştu. 

Etiketler devlet bahçeli erken seçim
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