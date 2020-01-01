Bomba iddia: "Erdoğan başkanlıktan vazgeçiyor"

Suat Toktaş'ın konuğu olan eski AK Parti milletvekili Emin Şirin çok konuşulacak bir kulis bilgisi paylaştı.



Babıali Yokuşu programında Suat Toktaş'ın konuğu olan eski AK Parti milletvekili Emin Şirin çok konuşulacak bir kulis bilgisi paylaştı.

Şirin, başkanlık sistemini getiren 16 Nisan 2017 Referandum sonucunun iptalinin Anayasa Mahkemesi gündeminde olduğunu, Babıali Yokuşu'nda Suat Toktaş'a açıkladı.

Şirin, "16 Nisan 2017 referandumu için HDP, Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusu yapmıştı. Kulis bilgisi olarak paylaşayım, Anayasa Mahkemesi’nin bunu gündeme alarak, dolaylı olarak da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zımni onayını da almak kaydıyla bunu iptal edeceği konuşuluyor. Parlamenter sisteme dönmek için.

Bundan sonraki seçimin yüzde 50+1 ile olmamasını istiyor. Dar bölgeli, seçim sistemini de söz konusu edecek. 600 milletvekilini, 600 bölgeden seçtirmek gibi bir durum söz konusu olacak." diye konuştu.