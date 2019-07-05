Bomba iddia! İçişleri Bakanı Soylu yeni parti mi kuruyor ?

"AK Parti'nin İstanbul'u kaybetmesinin ardından parti içerisinde gerginlik politikası yürüten Süleyman Soylu'nun hedef haline gelmesine sebep oldu" diyen Günboyu gazetesi yazarı Balamir Göktuğ, "AKP'nin İstanbul'da uğradığı hezimetin ardından Berat Albayrak ile Süleyman Soylu, iktidar içinde hedef tahtasına oturtuldu. Albayrak ile Soylu'nun isimleri değişecek bakanlar arasında sayılıyor. Hatta, AKP kulislerinde Soylu'nun yerine MİT Başkanı Hakan Fidan'ın getirileceğini iddia edenler bile var" diye yazdı.

Balamir Göktüğ şöyle devam etti;

"İktidar cephesinde siyasi kulisler böylesine çalkantılı ve hararetli bir dönem geçirirken AKP içinde Süleyman Soylu'ya yakınlığı ile tanınan bir kurmay isimle (Cuma namazı öncesi) görüştüm. AKP'li yetkili, "İstanbul seçimleri dolayısıyla sayın Süleyman Soylu'ya oldukça haksız eleştiriler yöneltiliyor. Süleyman beyin İstanbul seçimlerinde yaptıklarının tümü AKP'nin genel stratejisi çerçevesinde gerçekleşti" diye söze başladı. Aynı AKP'li yetkili, Süleyman Soylu'nun en az Tayyip Erdoğan kadar halkta karşılığı olduğuna ve Bakanın kendisinin de buna inandığını anlattıktan sonra bombayı şöyle patlattı;

"Önümüzdeki 2 aylık süreç içinde AKP içinden yeni partiler çıkacağı kesin. Sayın Süleyman Soylu'da bu süreci takip ederek bir atraksiyon yapabilir. Bu mevcut bir partiye geçmek şeklinde mi olur yoksa yeni bir parti kurup onun liderliğini üstlenmek şeklinde mi olur veya AKP içinde kalarak yeni bir hareket başlatmak şeklinde mi olur onu süreç belirleyecek. Süleyman bey toplumda çok karşılığı olan çok sevilen bir isim. Bunun o da farkında. Liderliği kafasında iyice pekişti."

AKP'li yetkili, Süleyman Soylu ile damat Berat Albayrak arasındaki kavganın sulh olmadığını şiddetle artarak devam ettiğini de sözlerine ekledi.