Bomba iddia: İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu parti mi kuracak?

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu'na yakın olduğu bilinen İnisiyatif Merkezi Derneği Genel Başkanı Fahri Bozgeyik, Instagram hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Fahri Bozgeyik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "'Parti kur, oy verelim' diyenler hazır mı?" dedi.

Bozgeyik'in bu paylaşımı, Yavuz Ağıralioğlu'nun parti kuracağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Ağıralioğlu, istifa ettiği dönemde çarpıcı ifadeler kullanarak sert bir açıklama ile partisinden ayrılmıştı.

'Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağını' belirten Ağıralioğlu, "Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim" demişti.

"HDP ile pazarlığı doğru bulmuyorum" diyen eski İYİ Partili vekil, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk devletine 'katil' diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya 'katil' diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, 'Bizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz?' söylemini görüyorum. Evet, sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ermenilere sözde soykırım mitinleri düzenlerin içindesiniz. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz."