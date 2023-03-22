Bomba iddia: Millet İttifakı'nın Ekonomi Bakanı Bilge Yılmaz olacak

Bloomberg, seçimi Millet İttifakı'nın kazanması halinde ekonominin başına İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın getirileceğini iddia etti.

ABD'li medya kuruluşu Bloomberg'in 14 Mayıs seçimleriyle ilgili iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi. Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda ekonominin başına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın getirileceği konuşulurken, ABD basını bugün bambaşka bir iddia ortaya attı.

"YENİ EKONOMİ BAKANI İYİ PARTİLİ BİLGE YILMAZ OLACAK"

Servis edilen haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde Millet İttifakı'nın yeni Ekonomi Bakanı olarak İYİ Partili Bilge Yılmaz'ı göreve getirmeye hazırlandığı iddia edildi.

ABD BASININDAKİ HABERİ RETWEET'LEDİ

Öte yandan İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın Twitter hesabından kendisiyle ilgili iddiayı kaleme alan ABD'li Bloomberg gazetesinin söz konusu haberini retweet'lediği görüldü.

İYİ PARTİLİ BİLGE YILMAZ KİMDİR?

Bilge Yılmaz, Yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, 1998 yılında, Wharton Okulu'nda ekonomi alanında akademisyenlik yapmaya başladı. 2021 yılında Türkiye'ye döndü, Döneminin en yüksek puanlı bölümü olmasının da etkisiyle, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde tamamladı ve fizik alanında çift anadal yapmaya başladı. Her iki daldaki eğitimini Temmuz 1991'de tamamlayarak mühendis ve fizikçi unvanlarını aldı.

2021'DE AKŞENER'İN DANIŞMANI OLDU

İyi Parti'de bulunmadan önce Yurt Partisi'nde Parti Meclisi Üyeliği makamında siyasette bulunmuştur. Nisan 2021'de gezi amacıyla Türkiye'ye geldiğinde ülkenin durumunu görerek, deneyimini siyasette değerlendirmeye karar verdi. Muhalefet partileriyle görüştü, Ekim 2021'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı oldu. Erhan Usta'nın grup başkanvekilliği görevine getirilmesi sonrasında, 23 Aralık 2021 tarihinde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığına atandı.