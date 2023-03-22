  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bomba iddia: Millet İttifakı'nın Ekonomi Bakanı Bilge Yılmaz olacak

Bomba iddia: Millet İttifakı'nın Ekonomi Bakanı Bilge Yılmaz olacak

Bomba iddia: Millet İttifakı'nın Ekonomi Bakanı Bilge Yılmaz olacak
Güncelleme:

Bloomberg, seçimi Millet İttifakı'nın kazanması halinde ekonominin başına İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın getirileceğini iddia etti.

ABD'li medya kuruluşu Bloomberg'in 14 Mayıs seçimleriyle ilgili iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi. Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda ekonominin başına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın getirileceği konuşulurken, ABD basını bugün bambaşka bir iddia ortaya attı.

"YENİ EKONOMİ BAKANI İYİ PARTİLİ BİLGE YILMAZ OLACAK"
Servis edilen haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde Millet İttifakı'nın yeni Ekonomi Bakanı olarak İYİ Partili Bilge Yılmaz'ı göreve getirmeye hazırlandığı iddia edildi.

ABD BASININDAKİ HABERİ RETWEET'LEDİ
Öte yandan İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın Twitter hesabından kendisiyle ilgili iddiayı kaleme alan ABD'li Bloomberg gazetesinin söz konusu haberini retweet'lediği görüldü.

İYİ PARTİLİ BİLGE YILMAZ KİMDİR?
Bilge Yılmaz, Yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, 1998 yılında, Wharton Okulu'nda ekonomi alanında akademisyenlik yapmaya başladı. 2021 yılında Türkiye'ye döndü, Döneminin en yüksek puanlı bölümü olmasının da etkisiyle, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde tamamladı ve fizik alanında çift anadal yapmaya başladı. Her iki daldaki eğitimini Temmuz 1991'de tamamlayarak mühendis ve fizikçi unvanlarını aldı.

2021'DE AKŞENER'İN DANIŞMANI OLDU
İyi Parti'de bulunmadan önce Yurt Partisi'nde Parti Meclisi Üyeliği makamında siyasette bulunmuştur. Nisan 2021'de gezi amacıyla Türkiye'ye geldiğinde ülkenin durumunu görerek, deneyimini siyasette değerlendirmeye karar verdi. Muhalefet partileriyle görüştü, Ekim 2021'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı oldu. Erhan Usta'nın grup başkanvekilliği görevine getirilmesi sonrasında, 23 Aralık 2021 tarihinde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığına atandı.

Etiketler millet ittifakı bilge yılmaz ekonomi bakanı seçim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Döviz bürolarına yeni dolar talimatı
İkinci el araç piyasasında dikkat çeken değişim
Meteoroloji uyardı: Kabus geri geliyor!
İmaj değiştiren Ayça Ayşin Turan bambaşka biri oldu
Son zamanların en kapsamlı anketi açıklandı
Harvard mezunu profesör yanıtladı: İstanbul depremi ne zaman meydana gelecek?
''Anketlerin anketi'' açıklandı! Ünlü anketçi ''20 yılda olmayan bir durum'' dedi
Seçmen listesinden PKK'nın elebaşısı çıktı
Bir anket daha açıklandı; işte ilk tur ve ikinci tur sonuçları
HDP'li, TİP'li Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmıyor! Buldan açıkladı...