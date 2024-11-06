Bomba kulis: Trump'la birlikte Berat Albayrak da geri dönüyor

ABD'de Donald Trump'ın seçimi kazanmasının ardından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Eski bakan Berat Albayrak'ın siyasete geri döneceği öne sürüldü.

ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanmaya devam ederken, Trump, "47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum." sözleriyle zaferini ilan etti.

Başkanlık için gereken delege sayısını aştığı ABD basını tarafından da duyurulan Trump, sonuçların kesinleşmesiyle 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve resmen başlayacak.

BERAT ALBAYRAK GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Trump'ın seçim zaferinin yankıları sürerken Türkiye siyasetiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle Türkiye’de özellikle Berat Albayrak’ın ismi yeniden gündeme oturdu. Trump’ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner’la yakın ilişkileri olduğu öne sürülen Berat Albayrak'ın ismi, seçim sonuçlarıyla birlikte öne çıkmaya başladı.

"CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAK"

Habertürk yazarı Bülent Aydemir'in aktardığına göre, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeniden aktif siyasete atılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da damadı olan Albayrak, iddiaya göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacak.

Aydemir, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı ilgili paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şaka sanmıştım, vallahi gerçek olma ihtimali yüksekmiş. Nerelerde, kimlerden duydum; küçük dilimi yutacaktım az daha!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği için bütçenin TBMM’den geçmesini değil, ABD seçimini bekliyormuş.

Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacakmış!..

Ben sadece aktarıcıyım; kızmayın olur mu?"

'AT İZİ İT İZİNE KARIŞTI' DİYEREK İSTİFA ETMİŞTİ

AK Parti hükumetlerinde 2015'ten 2018'e kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 2018'den 2020'ye kadar da Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Berat son görevinden 8 Kasım 2020’de istifa etmişti.

Albayrak, Instagram hesabından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklamıştı. İstifasını Instagram hesabından duyuran Albayrak, "Aileme daha fazla zaman ayıracağım. At izi it izine karıştı" demişti.