Borçları ödemeyemeyen belediyeden işçilere ücretsiz izin

Samsun'da 31 Mart’ta AK Parti'den görevi 264 milyon lira borçla devralan İYİ Partili İlkadım ilçe Belediyesi Başkanı Necattin Demirtaş, maaş ödemelerini yapmakta zorlandığını ve 2 aydır kendisi dâhil tüm belediye çalışanlarına yarım maaş ödemesi yapmak zorunda kaldığını söyledi. Demirtaş, "Kurban Bayramı'ndan sonra işçileri 15 gün ücretsiz izine ayırmaya başlayacağız. Bende böyle olsun istemezdim. Ama belediyeyi bu hale ben getirmedim" dedi.

AK Parti’den belediyeyi 264 milyon lira borçla devralan Demirtaş, yeni hizmet binasına taşındıktan sonra boşalan 2 hizmet binasını satarak borç yükünü hafifletmek istedi. Ancak hizmet binalarından biri hacizli çıktı. Diğer binadan para kazanmak için arsasına akaryakıt istasyonu yapma teklifi ise Büyükşehir’den döndü. Zor durumda kalan Başkan Demirtaş, 2 aydır kendisi ve bütün belediye çalışanlarına yarım maaş ödemek zorunda kaldığını anlattı. Belediyeyi borç batağından kurtarmak için çaba sarfeden Demirtaş, belediye işçilerine 15 gün ücretsiz izin yaptıracağını açıkladı.

“GELEN PARA MEMUR AYLIĞINA YETMİYOR”

Belediyenin içinde bulunduğu ekonomik sorunların ortada olduğunu kaydeden Necattin Demirtaş, “İller Bankası’ndan gelen paylar memur maaşlarını bile karşılamaya yetmiyor. Belediyeyi bu duruma ben getirmedim. Halkımız bu durumu düzeltmemiz için bize 31 Mart seçimlerinde görev verdi. Biz de bu görevi yerine getirmek ve belediyenin içinde bulunduğu mali sorunları çözmek için çabalıyoruz” dedi.

BAYRAMDAN SONRA ÜCRETSİZ İZİN

İlkadım Belediyesi’nde Kurban Bayramı’ndan sonra bir kısım işçiyi ücretsiz izne çıkartacaklarını aktaran Demirtaş, hiçbir işçinin hak kaybının olmayacağını vurguladı. Demirtaş, “Hiçbir işçinin hak kaybı olmayacak. Ücretsiz izin meselesi ile ilgili şuan bir hazırlığımız var. Burada ücretsiz izne çıkartılacak işçilerle ilgili hiç kimseye ayrıcalık tanınmayacak. Düşüncemiz, işçilerimizi gruplar halinde 15 gün ücretsiz izne çıkartmak. Bunu da Kurban Bayramından sonra uygulamayı planlıyoruz. Ancak şuan için belediyede işçilerin ücretsiz izne çıkartılması söz konusu değil. Bizde işçilere ücretsiz izin verilmesine yada işten çıkartılmasına meraklı değiliz. Ancak durum ortada” diye konuştu.

“PERSONELE YARIM MAAŞ ÖDEME YAPABİLDİK”

Demirtaş, Emlak ve Çevre temizlik Vergilerinin ödenmesi ile ilgili çağrıya vatandaşların duyarlılık gösterdiklerini anlattı. “Emlak ve ÇTV borçları ile ilgili aynı duyarlılığı vatandaşlarımızdan bekliyoruz. Geçtiğimiz aylarda personele yarım maaş ödemek zorunda kaldık. Personel yarım maaş alırken bende yarım maaş aldım. Bu konuda kimseye bende dahil ayrım yapılmadı” ifadelerini kullandı.

Başkanın 4 ay içinde belediyenin 24.5 milyon borcu ödediği öğrenildi.