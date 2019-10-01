Borcunu ödeyemeyen AK Partili belediyeye şok

Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş'ın haberine göre, eski AK Partili Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz döneminde belediyeye bağlı EBUAŞ şirketinin aldığı halk otobüslerinin taksitlerini ödeyememesi üzerine alacaklıların icra başvurusu sonrası mahkeme, bazı otobüslerin bağlanmasına karar verdi.

191 bin lira alacaklarına karşı bağlanması kararı verilen 4 otobüsten 1'nin hizmet vermesi üzerine otobüs trafikten men edilerek yedi emin otoparkına çekildi. Başkan Yanılmaz döneminde 46 tane halk otobüsü satın alınmıştı.

Alacaklılardan Deniz Cihangiroğlu'nun avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ 2.icra müdürlüğünün 2019/1653 esas sayılı dosyasına ihtiyati haciz konulması için yazı yazıldığı icra dosyası kapsamında Elazığ'da şubesi bulunan haciz ihbar namesi gönderildiği EBUAŞ adına kayıtlı bulunan 23 EB 996- 23 EB 970- 23 EB 930- 23 EB 977 plakalı araçlar kaydına haciz konulmasının talep edildiği mahkememiz dosyası üzerinden UYAP siteminden yapılan incelemede 23 EB 996- 23 EB 970- 23 EB 930- 23 EB 977 plakalı araçların EBUAŞ adına kayıtlı olduğu plakalı belirtilen araçlarla birlikte yine EBUAŞ adına kayıtlı 23 EB 997 plakalı aracın kaydına da haciz şerhinin işlendiği görüldü" denildi.

'HER BAŞKAN KENDİNDEN ÖNCEKİ BAŞKANI SUÇLUYOR'

Belediyeye ait özel halk otobüsünün bağlanmasıyla ilgili konuşan Elazığ Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Behçet Susmaz, şunları söyledi:

"Mücahit Yanılmaz döneminde yapılan yanlışlardan bir tanesi. Mücahit Yanılmaz kendi döneminde halk otobüslerini satın aldı bu otobüslerinde birçoğu hurdada sadece 6 tanesi çalışıyor. Bunun üzerine 52 tane daha otobüs aldı, satın alınan otobüsler daha öncede çalışıyordu bu otobüslerden belediyeye gelir de sağlanıyordu. Bunlar satın alındıktan sonra o gelirde gitti üstüne üstlük borçlandı. Yeni alınan otobüslerde de sorunlar yaşandığına dair iddialar var onların da paraları daha ödenmedi. Bu yeni dönemde Sayın Şahin Şerifoğulları Mücahit Yanılmaz'ın satın aldığı otobüsleri şuan satmaya çalışıyor önümüzdeki meclis gündeminde bu konu var. Biz MHP olarak bu araçların satılmasına karşı olacağız biri aldı biri sattı olmaz. Elazığ belediye 4-5 dönemdir AKP yönetimi zihniyeti tarafından yönetiliyor ama hep birbirlerini suçlayarak geliyor. Mücahit Yanılmaz kendisinden önceki dönemi belediye yönetimi suçladı, Şahin Şerifoğulları geldi Mücahit beyi suçluyor” diye konuştu.

Elazığ'da bir önceki belediye başkanı Yanılmaz’ın yerine son seçimlerde yine AK Parti'den Şahin Şerifoğulları gelmişti.





