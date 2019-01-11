Boş çikolata kutusunu aldı diye tazminatsız kovulmuştu... O kutu Meclis'te

Bursa'da merkez ilçe belediyesinde taşeron firmaya bağlı çalışan 4 çocuk, 10 torunu bulunan Emine Arık'ın (59), boş çikolata kutusunu aldığı için 16 yıldır çalıştığı kurumdan tazminatsız işten çıkartılınca başlattığı hukuk mücadelesini kaybetmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşındı. Meclis kürsüsünden konuşan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Emine Arık’ın mağduriyetini dile getirdi. Kayışoğlu, "Hukuk daireleri son dönemlerde hukuka göre, kanuna göre, hele hele vicdanlarına göre karar vermeyip, gelen dosyaları işçinin aleyhine neticelendiriyor. İşçiler, maalesef haklarını alamadan böyle basit şeylerle yüzüstü kalıyorlar" dedi.



Emine Arık'ın boş çikolata kutusunu aldığı için 16 yıldır çalıştığı kurumdan tazminatsız işten çıkartılması, TBMM gündemine taşındı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu , TBMM TV'den de yayınlanan konuşmasında, "Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; tanıştırayım, bu Emine Arık. Milyonlarca emekçiden biri. Bursa'da yaşıyor. Emine Arık 59 yaşında. Bursa'da belediyenin bir kurumunun taşeron şirketinde çalışıyordu. 16 yıl boyunca bir temizlik görevlisi olarak sabah işine gitti, akşam evine döndü. Hiçbir sorun yaşamadı; ne bir ihtar aldı ne bir disipline sevk edilme olayı yaşandı, evine ekmek götürdü. Eşi hasta ve gördüğünüz gibi sobalı bir evde yaşıyor. Emine Arık'ın tek derdi ekmeğini kazanmak, geçimini sağlamak ve bu şekilde hayatını idame ettirmek" dedi.







'16 YILLIK EMEK BOŞA GİDİYOR'

Kayışoğlu, "Avrupa'da yaşayan işçiler gibi emekli olayım, gezeyim, turist olayım yurt dışını gezeyim gibi bir hayali yok; bizim ülkemizdeki milyonlarca işçi gibi. Emine Arık bir gün temizlik yaparken çöplerin bulunduğu bir depoda boş bir çikolata kutusu görüp alıyor" dedikten sonra, şöyle devam etti:

"Emine Arık sizin, bizim gibi her gün kendisine, ailesine kıyafetler alan bir ablamız değil, malum, dikiş yapıyor, eskilerini onarıyor ve boş çikolata kutusunu da dikiş kutusu olarak kullanmak üzere evine götürüyor ve hukuk tarihine, iş hukuku literatürüne, içtihat tarihine de 'boş çikolata kutusu davası'yla adını yazdırıyor. Tazminatsız olarak, iş yerinin güvenini sarstığı gerekçesiyle işten çıkarılıyor. Yapılan yargılamalar sonunda 16 yıllık emek boşa gidiyor. İş davalarıyla ilgili, hukuk daireleri son dönemlerde işçiler aleyhine kararlar veriyor yani hukuka göre, kanuna göre, hele hele vicdanlarına göre karar vermeyip gelen dosyaları sermayenin lehine, işçinin aleyhine neticelendiriyorlar ve işçiler, emekçiler maalesef haklarını alamadan böyle basit şeylerle yüzüstü kalıyorlar."







'TAZMİNATIN ÖDENMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM'

Kayışoğlu, "Adalete herkesin ihtiyacı var ama emeğinin karşılığını almak için yıllarca mahkemelere gidip gelen işçilerin, emekçilerin çok daha fazla ihtiyacı var diyorum" dedi.

Boş çikolata kutusunu aldı diye tazminatsız kovuldu

Emine Arık’ın durumuyla ilgili AK Parti Bursa Millevtvekili Efkan Ala ile tazminatın ödenmesiyle ilgili konuştuklarını belirten Kayışoğlu, "Bir boş çikolata kutusu yüzünden 16 yıllık emeğin harcanmaması gerekir. Arık’a tazminatın ödenmesi için çalışacağım" dedi.



















