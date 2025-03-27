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Boykot listesinde yer alan şirketin patronu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde...

Boykot listesinde yer alan şirketin patronu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin açıkladığı boykot listesinde yer alan İhlas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'i kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de boykot listesi paylaşmıştı. 

Boykot listesinde İhlas Holding'e ait TGRT, İhlas Ev Aletleri ve İhlas Haber Ajansı gibi markalar da yer almıştı.

Bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

ERDOĞAN'DAN BOYKOT TEPKİSİ

Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki gösteren Erdoğan, ''Birçok yerli ve milli markamız gibi TOGG'un da kimi kendini bilmezler kimi köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz. Allah'ın izniyle milletimiz bu ülkede üreten istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı üç beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir.'' demişti.

BOYKOT LİSTESİNDE YER ALAN MARKALAR

CHP'nin açtığı "boykotyap" adlı internet sitesinde yer alan markalar şöyle:

  • Espressolab
  • ETS
  • D&R
  • İdefix
  • CNN Türk
  • TRT
  • TGRT
  • DHA
  • İhlas Medya Grubu
  • İhlas Ev Aletleri
  • a Haber
  • Atv
  • Sabah
  • Kanal D
  • İHA
  • Demirören
  • Turkuvaz Medya Grubu
  • Milli Piyango
  • Misli.com
  • iddaa.com

Etiketler recep tayyip erdoğan ihlas holding boykot
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