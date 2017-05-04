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  1. 04 Mayıs 2017 10:39

Bozdağ: Kılıçdaroğlu hem suçlu hem güçlü

Adalet Bakanı Bozdağ, "YSK başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'hem suçlu hem de güçlü' tanımına uymaktadır." ifadesini kullandı.

Bozdağ: Kılıçdaroğlu hem suçlu hem güçlü
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilgili sözlerini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun YSK başkan ve üyeleri hakkındaki haksız ve saygısız sözlerinin açık iftira, hakaret, suç ve gayri ahlaki olduğunu belirten Bozdağ, "YSK başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'hem suçlu hem de güçlü' tanımına uymaktadır. YSK başkan ve üyeleri, anayasaya ve hukuka bağlı, saygın, iyi yetişmiş, alanında deneyimli, görevlerini bağımsız ve tarafsız yapan kişilerdir." değerlendirmesinde bulundu.

YSK'nın, halk oylaması sürecini ve sonrasını, hukuka, önceki istikrarlı kararlarına uygun yönettiğini ifade eden Bozdağ, YSK'nın Türkiye'nin yüz akı bir güven müessesesi olduğunu vurguladı.

Bozdağ, YSK kararları aleyhine hiçbir merciye başvurulamayacağının açık anayasa hükmü olduğunu, buna karşın "Yargı yolu açık" demeyi, yargıya başvurmayı "halkı aldatmak" olarak nitelendirdi.

AA

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