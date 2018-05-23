Bozdağ'dan dolar çıkışı: Millet oyunu gördü

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dolardaki hareketlilikle ilgili açıklama yaptı.

Bozdağ "Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır" dedi.

Ekonomi Bakanı'ndan döviz açıklaması

Dolar neden yükseliyor ?