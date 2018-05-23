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EKONOMİ BAKANI'NDAN DÖVİZ AÇIKLAMASI
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  4. 23 Mayıs 2018 13:34

Bozdağ'dan dolar çıkışı: Millet oyunu gördü

Dolardaki hareketliliği değerlendiren Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Dolarla seçim sonucunu değiştireceğini düşününler yanılıyor'' dedi.

Bozdağ'dan dolar çıkışı: Millet oyunu gördü
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Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dolardaki hareketlilikle ilgili açıklama yaptı. 

Bozdağ "Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır" dedi.

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