BTP Başkanı Haydar Baş: ''Türkiye'yi ancak biz ayağa kaldırabiliriz''

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nden çıkan sonucu değerlendiren BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, "Şimdi beklenilen icraat ne? Ekonominin düzelmesi. Bugün Türkiye ekonomide çökmüştür! Ekonomideki çökmüş olan Türkiye'yi ayağa kaldıracak olan, ekonomide görüşü olan, tezi olan parti BTP'dir" dedi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nden çıkan sonucu değerlendirdi. Genel seçimlerde olduğu gibi mahalli idareler seçimlerinde de ittifakların söz konusu olduğun işaret eden BTP Lideri, şunları söyledi: "Öyle partiler var ki bunlar ideoloji partisi, fikir partisi... Bir partiyle beraber oluyor ve özelliklerini kaybediyor. Şu şekilde seçim yapmanın da bir manası olmuyor. Eğer siz o parti iseniz, seçilenler o ittifak adına seçiliyorsa tabanınız size o manada oy vermiyor. Siz temsil ettiğiniz düşünce itibarıyla oy almıyorsunuz. Orada iktidara gelmek, söz sahibi olmak için oy alıyorsunuz. Mesela MHP ideoloji partisidir, bir fikir partisidir. Bu ittifakta böyle özelliği kalmıyor ama vatandaşın bunu anlaması mümkün değil. Peki, milliyetçilik hareketi Türkiye'de kaldı mı? Bana göre kalmadı! Niye? Bunu temsil eden siyasi bir hareket var, bu hareket de ittifakla özelliklerini kaybetti. Bu misalleri çoğaltabiliriz. Mahalli seçimlerde ittifakın ortaya çıkması tamamen bir menfaat hesabıyla sonuçlanan bir neticedir. Bunu ben doğru bulmuyorum, ülkenin ihtiyacı bu değil. Eğer ideolojiyi temsil eden bir parti varsa o ideoloji adına hareket yapılmalı ki seçilenler de o niyetle ve maksatla icraatlarını hayata dökerler. Böyle bir şey yok. Bunun biran evvel amelde ortaya çıkması gerektiğini ifade ediyorum."

Türkiye'yi ancak biz ayağa kaldırabiliriz

Seçimde partisinin aldığı neticeyi de değerlendiren Prof. Dr. Haydar Baş, şunları söyledi, "Şimdi BTP açısından bir siyasi değerlendirme yaparsak, partimiz son olarak 1 Kasım 2015'teki seçimlere katılmıştı. O seçimle bugünkü seçimi mukayese ettiğimiz BTP'nin oyunu yüzde 336 artırdığını görüyoruz. Şahsen ben bunu beklemiyordum. Vatandaşa sürekli olarak, 'bu işi bilen biziz, siz işi bilmeyen adamları tekrar tekrar gündem ediyorsunuz. Genel seçimse iktidara taşıyorsunuz, mahalli seçimse belediyeyi veriyorsunuz ve beklediğiniz icraatları kimse yapamıyor, yapması da mümkün değil' diyorduk. Şimdi beklenilen icraat ne? Ekonominin düzelmesi. Bugün Türkiye ekonomide çökmüştür, kim ne derse desin! Ekonomideki çökmüş olan Türkiye'yi ayağa kaldıracak olan, ekonomide görüşü olan, tezi olan partidir. Ben Türkiye'yi tanırım, böyle bir tezi olan parti ve şahıs yok bizim dışımızda. Biz bunu diyoruz ama vatandaş yine gidiyor yine oy verdiği partiye veriyor. Aynı insanlar tekrar tekrar seçiliyor peki icraatları ne, sıfır. Bunları bir defa seçsen ne olur yüz defa seçsen ne olur. Yani tekrar seçmenle bunların icraatlarının ortaya çıkması mümkün değil ki... İcraat bilgiyle, ilimle ortaya çıkar bunlar bunu bilmiyor. Kısaca şunu demek istiyorum: işi bilen insanlara biz imkân tanımalıyız ki ülke bir noktaya gelsin, ekonomi düzelsin. "

Oyumuzu katladık

Seçim sonuçları değerlendirmesinde "Şimdi BTP bu seçimde yüzde 336 daha oy aldı. Bu gerçekten büyük bir sevinç kaynağı" ifadelerini kullanan BTP Genel Başkanı Haydar Baş, şöyle devam etti, "Bazı büyükşehirlerde 15 kat, 20 kat, 33 kat oyumuz arttı. Mesela Muş’ta, Muğla'da oyumuz 33 kat arttı. Şimdi bunlar güzel şeylere alamet. Biz belediyeyi kazanmasak bile o belediye bizden çare istediği zaman ben ona veririm. Onun o bölgeyi kalkındırması için gerekli olan her türlü yardımı yaparım. Niye? Çünkü ortanın insanı beni unutmadı, bize 'sen gel bu işi yap' dedi. Şimdi seçilemedik ama orada kazanan arkadaşa da destek olmamız lazım. Bu arkadaşlar ülkenin, milletin, devletin, mahallin kazanmasını istiyorlar der yola çıkarız. Böyle bir durum var. BTP oylarında Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Aydın, Balıkesir, Denizli, Osmaniye, Yozgat, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Artvin, Malatya, Kırklareli, Konya, Kayseri gibi vilayetlerde oylarını 40 kat, 50 kat artışlar ortaya çıktı. Bu da bizi umutlandırdı. Milletimizin şunu bilmesi lazım; ittifak edenlere oyunu vermesin. Neden? Onları yapacağı bir şey yok! Zaten genel seçimde onlara veriyorsunuz, mahalli seçimde de onlara veriyorsunuz."

Bazı kardeşlerimiz doğru bir adım attı

Prof. Dr. Haydar Baş, seçim analizini şu dikkat çekici cümlelerle noktaladı: "BTP, bugüne kadar ortaya koyduğu projeler istikametinde taltif görmedi yani önünü açan olmadı. Onun için biz de bekledik ‘ne yapacağız’ diye. Ben siyasetten vazgeçiyordum ama bu sonuçları görünce ümitvar oldum. Sen kalkıyorsun A partisini tekrar tekrar gündeme getiriyorsun. Yahu bunun yapacağı ne var ki bunu tekrar oraya taşıyorsun. Ne yapıyor, hiç bir şey. Senin bu şikâyeti etmeye hakkın yok. Niye onu oraya getiren sensin. Bu insanları tekrar tekrar oraya getirmek doğru değil. İlk defa bu seçimde bazı kardeşlerimiz doğru bir adım attılar şimdi bu adımı ısrarla takip etmeleri ve artırmaları lazım. Hem mahalli seçimlerde ilçe ve illeri kurtaracağız hem de genel manada ülkeyi kalkındıracağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu işi bilen biziz. Bunu bütün iktisatçılar söylüyor."

Zamlar devam edecek, sorumlu vatandaş

Seçimin bitmesiyle zamların başladığını ve bunun devamının geleceğini ifade eden BTP Lideri Prof. Dr. Haydar Baş, “Burada hata millette” dedi. Haydar Baş, şöyle konuştu: "Seçim sonrası müthiş zamlar başladı. Elektik zammı yüzde 37… Bunu millet karşılayabilir mi? Daha çok zam gelecek ama bu milletin yanlışı. Neden milletin yanlışı? Hükümetin harcamalarına karşılık olması için bu zamları yapmaları gerek çünkü yapacakları bir şey yok. O zaman milletin çok iyi düşünerek kim bu işi iyi yapar diye düşünerek onu iktidara taşıması lazım. Biz de bu işi Allah'ın izniyle çok iyi yapabilen bir kadroyuz. Eğer bu kadroya yetki verilirse ülke beklediği hizmeti görür. Mesela biz vilayet veya bir ilçe bir şey yapmak istiyorsa planı programı olan BTP'ye yetki vermesi bütün aradığı hizmetleri görmesi demek."

Asıl mesele birlik, beraberliktir

Konuşmasında "Türkiye'nin asıl meselesi birlik ve beraberliktir" diyen BTP Lideri, "1980 öncesinde bunu darmadağın ettiler, Türkiye az daha bölünecekti. Düşünebiliyor musunuz, evde iki çocuk var, birbirlerine itimat edemiyorlar. Anne evladına, baba oğluna güvenemiyor. Böyle bir ülkede huzurun olması mümkün değil. Onun bize lazım olan ilk husus birlik ve beraberliktir. Hep beraber bütün meseleleri önümüze koyup aşmasını bileceğiz, birliğimizi, beraberliğimizi temin edeceğiz. Bu asıl meseledir" ifadelerini kullandı.