BTP liderinden Mansur Yavaş’a ziyaret

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşı makamında ziyaret etti.



Görüşmede BTP liderine BTP genel başkan yardımcıları Fuat Şengül, Lütfullah Önder, İbrahim Yıldız, Emre Polat ve İsmail Çetin de eşlik etti.



Görüşme sonunda BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli kitabını hediye etti.

BTP liderinden açıklama



Samimi bir havada geçen görüşmenin ardından Mansur Yavaş, BTP liderini aracına kadar eşlik ederek uğurladı.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret ettik. Kıymetli Başkanımıza misafirperverliği, hoş sohbeti ve kıymetli çalışmalarından ötürü teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.” ifadelerini kullandı.



Mansur Yavaş’tan BTP liderine teşekkür



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş ve beraberindeki heyeti belediyemizde ağırladık. Ülkemizin gündemine ve kentimizin geleceğine dair istişarede bulunduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.